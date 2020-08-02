新冠肺炎｜林哲玄：若港疫情嚴峻缺呼吸專科醫生　內地派員是好事

本港正應對新型冠狀病毒肺炎帶來的挑戰，近日中央決定派員來港加強病毒檢測，以及就建立方艙醫院提供支援。早前亦有傳內地或派醫護抵港加入前線，政府否認該說法。 醫護誠信同行發言人、外科專科醫生林哲玄認為，內地在檢測及建方艙醫院方面有抗疫經驗，但治療的前線人手，他指現階段仍應由香港醫護作前線主力，除非疫情發展至相當嚴峻，本港的深切治療、呼吸科專科醫生等均出現短缺，屆時若有內地派相關專科專家到港是好事。

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中央派員今日（2日）起陸續抵港，將支援病毒檢測服務及建方艙醫院，早前亦有傳內地或派醫護抵港加入前線，惟該說法遭港府否認。醫護誠信同行發言人、外科專科醫生林哲玄認為，內地在大型病毒檢測及建方艙醫院兩方面均很有經驗，中央派港的人亦有前線抗疫經驗，香港可以參考，他看不到這些人員與香港醫護有衝突之處。

至於有無需要派內地醫護來港任前線工作，林哲玄指，目前醫管局已削減了非緊急服務，似乎未需額外的人手，可以用香港醫護就應盡量用自己的人手，但他稱若日後疫情發展得更嚴峻，香港深切治療科及呼吸系統專科醫生有短缺，不足以應付新型肺炎患者，由內地派相關專家來港亦屬好事，而其他專家亦可在後勤參與公共衛生政策等工作。

內地藥名以中文為主 林哲玄：需時查閱但可以解決

對於有意見稱，港與內地醫護未必合作暢順，亦有語言問題，林哲玄指，本港是國際都市，加上多年來都有海外醫生以有限度註冊形式在港受聘，料問題不大。但他坦承，同內地藥物名稱以中文書寫，香港藥物則以英文為主，港醫護或需時查閱藥名，但問題非無法解決。

前線醫生：應按現行條例由醫委會審核

前線醫生聯盟主席冼建文指出，現時的人手非不足，視乎當局如何調配。若到了某個處境，需輸入其他地方醫護到港，應跟足現行條例去做，否則會引發其他後果，例如一旦失誤，需釐清責任誰屬。

前線醫生聯盟日前亦聯合醫學會、西醫工會、公共醫療醫生協會及立法會醫學界議員陳沛然發表聲明，聲明提及若將來逼不得已要引入內地醫生，可按現行機制處理，即由醫務委員會考核及審批。