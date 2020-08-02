新冠肺炎｜消息：內地專家主力建臨時醫院　醫管局研改裝二號展館

因應本地新型冠狀病毒肺炎疫情發展，醫院病床壓力增加，醫院管理局改裝並啟用了亞洲國際博覽館的一號展館作為社區治療設施，中央亦將派出內地方艙醫院支援隊提供支援。 據悉港府料選址亞博館二期用地建臨時醫院，即港版「方艙醫院」。消息人士透露，該臨時醫院料由內地相關人員主力負責，至於亞博現有的二號展館，則由醫管局研究改裝為第二個社區治療設施，定位與昨日（1日）啟用的一號展館相似，接收新確診輕症患者。

過往一號展館主要用作舉辦演唱會，場內有較完善的休息室、浴室及大型會議室等，現時已用作醫護人員的休息室及用膳區。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

據內媒《長江日報》有關「內地方艙醫院支援隊」的報道，報稱由於香港可能將方艙醫院設立於亞洲國際博覽館，團隊取得該場館的平面圖進行研究，將依據場館情況進行排氣通風管道改造，以及「三區兩通道」改造等。

一二號展館配套有差異 需時研究改裝

有消息人士透露，內地派員到港主力在亞博二期空地建新的臨時醫院，暫未知會否有香港專家參與；至於亞博現有的設施，醫管局早前曾透露或會啟用二號展館，惟技術問題仍待處理。消息指，相關人員正著手研究改裝二號館，包括改善間隔及增加硬件，以減少場館內人士的交叉感染風險。

一號館目前可提供500床位。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

過往一號展館主要用作舉辦演唱會，場內有較完善的休息室、浴室及大型會議室等，現時已用作醫護人員的休息室及用膳區，惟二號展館則以舉行宴會為主，相應配套較少，料需時思考並改裝，但因應疫情發展，有關工程望可盡快展開。

二號館改裝完成後，定位同樣是社區治療設施接收新確診輕症者，一號館目前可提供500床位，二號館面積較一號館細約7,000多呎，暫未估算可容納的床位數目。