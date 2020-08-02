新冠肺炎｜檢測樣本不送內地　港府譴責不實謠言稱研究會否涉犯罪

新型冠狀病毒疫情持續爆發，港澳辦日前指因應港府請求，中央政府決定派遣內地檢測人員到港，其中7人「先遣隊」隊員於今（2日）已抵港。特區政府發稿對支援隊表示歡迎和感謝，並會盡快與支援隊成員合作，擬定具體計劃。 港府同時表示，留意到網上有消息流傳，指市民檢測的基因資料會被送往內地，港府澄清絕無此事，所有檢測僅在香港進行。港府又強調，會對有人故意散播不實謠言作出譴責，並會跟進研究是否構成犯罪。

政府發言人表示，衷心感謝中央政府積極回應特區政府為應對本港嚴峻疫情而提出的要求，並迅速組成「內地核酸檢測支援隊」支持特區抗疫。支援隊由中央政府統籌，國家衞生健康委員會組建，其中7名成員今日抵港，明日將會開展協助籌備臨時實驗室工作，藉以大幅提升特區病毒檢測能力，滿足特區政府擴展社區檢測的需要。港府表示，特區政府有關部門將與支援隊成員通力合作，盡快擬定具體工作計劃。

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澄清所有檢測在港進行 研究散播謠言會否涉犯罪

港府發言人亦表示，政府留意到有消息指市民進行的病毒檢測中，政府會將市民的基因資料送往內地。港府澄清絕無此事，強調政府所做的任何防疫抗疫工作都絕對符合法律要求，而中央的支援純粹是協助加強病毒檢測能力，所有檢測都只會在港進行，不會將樣本送往內地。

發言人又強調，對有人故意散播不實謠言，打擊港府抗疫工作，作出譴責。至於散播不實謠言會否構成犯罪，相關政府部門會仔細研究，並收集證據，以作跟進。

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國家衛健委建另一支援隊 助於亞博館建臨時社區治療設施

鑑於本港疫情嚴峻，港府早前尋求中央政府協助，主要集中在加強病毒檢測能力及建設臨時治療設施方面，獲中央政府大力支持。內地相關部門代表與港府相關官員日前已會晤，並成立工作組專責落實相關工作。除上述支援隊，港府獲悉，國家衞生健康委員會已組建另一隊支援隊，協助港府在亞洲國際博覽館，建設類似「方艙醫院」的臨時社區治療設施。