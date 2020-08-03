新冠肺炎｜何栢良質疑全民檢測難實行　認為可為邊境豁免人士檢測

第三波新冠肺炎疫情持續爆發，內地核酸檢測支援隊的7名先遣隊隊員昨日（2日）抵港，冀增加香港的病毒檢測能力。對於是否實行全民檢測，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（3日）於電台節目表示，操作上並不容易，而且成效存疑，因病毒傳播速度快，要4日完成為750萬人檢測，並將初步確診者隔離；他認為可擴大針對較高危類別人士作檢測，包括現時的豁免檢疫人士。他又認為，內地人員可於港設街站，為有病徵人士檢測。 何栢良又稱，由一月至今，化驗室及檢測人員數量都未見有明顯上升，亦未見政府於海內外大規模招聘，及購買相關儀器。他表示，如政府用盡現有資源，仍無法短期內大增檢測量，需考慮尋求外援的必要性。

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何栢良今早先後接受港台《千禧年代》及商台《在晴朗的一天出發》訪問。他表示，第三波疫情未見回落，連續12天確診人數過百，情況令人擔憂，而且香港各方面設施都有不足。他指，疫情1月爆發時，衞生署有1個化驗室，醫管局旗下則有約11、12個化驗室，惟隨着疫情發展，數量卻未見上升，化驗人員及儀器亦據了解沒有明顯上升。

他指，未見政府於海內外大規模招聘，及大量購買相關儀器，但「唔敢話政府無心搞」，假如政府用盡現有資源，仍無法短期內大增檢測量，需考慮尋求外援的必要性。

社區隔離中心亦屬重要環節

除了檢測量，何栢良認為，社區隔離中心亦是抗疫中非常重要的環節。他指，現時有不少確診人士未送院，當中又存在訊息溝通滯後，同住的家庭成員，甚至包括醫護、院舍員工，卻仍然上班，結果衍生更多群組。他表示，有病徵確診者不應等超過3天送院，但現時部分個案，卻等逾5天。

若要全民檢測 要4日完成750萬人檢測

對於全民檢測是否可行，何栢良表示，操作上並不容易，而且成效存疑。他續指，整個過程需較病毒傳播速度快，即要4日完成為750萬人檢測，並將初步確診者隔離。他表示，既然現時內地協助下，檢測量上升，應改善現時檢測制度上的不足，例如相關人員可於本港，開設一、二百個街站，為有病徵人士檢測；其次，邊境豁免人士仍有不少免於檢測，現時可就相關人士作病毒檢測。