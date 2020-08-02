新冠肺炎｜2人限聚令首周日　家庭寧嘆外賣　銅鑼灣食肆十室九空

今日（2日）是2人限聚令實施首周日，記者到銅鑼灣一帶視察，街道上雖仍人頭湧湧，但人流已比以往周日少。有不少食肆亦因疫情嚴峻而暫停營業，甚至有前身為食肆的空鋪招租。有粥店員工表示，疫情下生意大跌八至九成，感嘆：「做飲食都係死，唔只係我地死呀！」 有外出購物的3人家庭表示，對2人限聚令下結伴外出感到麻煩，故亦能有效阻止市民外出，並形容街上人流比往日大大減少。亦有市民表示，政府未有公布足夠科學證據証明限聚令有效抗疫，故認為其成效不大。

粥店員工關小姐表示，疫情下生意比去年同期大減八至九成，現時「唔知幾時執，人工都唔夠」。（黃穎津攝）

銅鑼灣餐廳避疫暫停營業 有食肆結業招租

今日（2日）是2人限聚令實施首周日，記者到銅鑼灣駱克道、謝斐道、軒尼斯道一帶視察，街上雖依然人頭湧湧，但人流已比過往的周日減少，有10多間食肆亦因疫情嚴峻而暫停營業，甚至有前身為食肆的空鋪結業招租。

粥店員工關小姐表示，疫情下生意比去年同期大減八至九成，現時「唔知幾時執，人工都唔夠」。關小姐又感嘆：「做飲食都係死，唔只係我地死呀，都無生意！」並指政府抗疫基金只有20至30萬，難抵一月開支，只是「好過無」。而在飲食業寒冬之下，關小姐對限聚令和禁堂食都沒有太大感覺，只稱：「禁唔禁都一樣死！」

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限聚令褒貶不一 市民：政府應提供更多科學證據証明成效

而在2人限聚令下，亦為一家大小出行帶來一些麻煩。楊先生和太太今天帶同幼子外出購物，因為限聚令，他們只好「前後腳行」，雖然感到不方便，但楊先生形容街上人流遠比往日少，認為限聚令能阻止市民外出。楊先生指，考慮到疫情，他們不會在外用膳，今天外出只為趁假期補充日用品，購買後便會回家。

但亦有市民表示，限聚令成效不大。市民吳小姐與丈夫及幼子今日外出逛街，稱自己會做足預防措施，佩戴口罩。被問及對於限聚令和禁堂食看法，吳小姐表示，政府應要提出更多科學證據証明限聚令和禁堂食有效阻止疫情蔓延，例如「堂食點解唔好？當中嘅唔好有幾多含菌嘅成分喺裏面呢？個病點樣可以傳播比我哋呢？」而政府在進一步收緊限聚令時，並沒有提出充足證據証明這類措施有助抗疫，故吳小姐對其成效表示質疑。

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