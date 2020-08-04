新冠肺炎｜確診者訪食肆增17間　IFC Shake Shack屯門小桃園上榜

新冠肺炎第三波疫情嚴峻，衞生署周一（3日）報告周日（2日)錄得80宗確診個案。衞生防護中心周一晚上更新確診患者到訪過的地方，新增17間食肆，包括中環國際金融中心的Shake Shack、太古城的大家樂、港鐵粉嶺站美心西餅等等。 另外，屬於稻香群組的71歲無病徵女患者（編號2547）還曾到訪過彩雲商場大快活、桃園制作粥麵餐廳、一粥麵；屯門碼頭附近的啟豐商場小桃園餐廳小廚都曾有患者在潛伏期光顧。

Shake Shack三分店都曾有患者到訪

衞生防護中心更新確診患者潛伏期間行蹤，新增17間食肆曾有確診者潛伏期間光顧。當中仍有不少連鎖餐廳，包括國際金融中心的Shake Shack、太古城中心及旺角中心的大家樂、屯門富泰商場的翠河餐廳等。

編號為3079的26歲男患者，7月27日發病，他在此前一日、即26日（或報告日期）曾光顧坑口站上蓋連理街的大快活餐廳，28日（或報告日期）又光顧中環國際金融中心的Shake Shack。

早前海港城及新城市廣場的Shake Shack亦曾有確診者到訪。

稻香群組無病徵患者曾光顧彩雲商場三間食肆

另外屬於雅蘭中心稻香群組的71歲女患者（編號2547），居於彩輝邨彩葉樓，她除了不遲於7月18日到過該間稻香外，衞生署資料顯示，她還曾光顧彩雲商場的大快活、桃園制作粥麵餐廳、一粥麵，並曾又到同屬稻香集團的雅蘭中心迎囍，一共這四間餐廳。患者到上述四店的報告日期/最後到訪日期為7月25日，她是衞生署26日報告的確診者之一，屬於無病徵患者。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

+ 75 + 74 + 73

另外，居於中西區高街麗賢閣的患者3432，曾到訪中西區香港大學黃克競樓Union Restaurant(EAT)；居於元朗錦安花園40座患者2843，曾到訪港鐵粉嶺站的美心西餅，是蓬瀛仙館群組之一。

位於屯門碼頭附近的啟豐商場小桃園餐廳小廚、杏花邨地鐵站附近的譽點精緻點心都有確診者曾到訪，前者於7月24日到訪，後者於7月23日光顧。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼