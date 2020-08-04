新冠肺炎｜灣仔派遞局上周六上班郵差確診　主要派郵件到港島大坑

新冠肺炎在本港大爆發，香港郵政昨日（3日）表示，灣仔派遞局一名郵差確診，他負責大坑道、福群道、利群道的派遞工作，最近一次上班日期為8月1日。該名郵差於昨早因身體不適到診所求醫，並於晚上獲通知確診。 郵政署指，今日會派員到該名郵差曾到訪派遞的大廈通知相關管理處，及於該些大廈張貼通告，以知會住戶及商戶相關情況。灣仔派遞局及相連的灣仔郵政局將會於今、明（4日及5日）關閉，以便進行徹底清潔消毒，該區郵件派遞服務在此期間將會暫停。

香港郵政表示，灣仔派遞局一名郵差確診。 （資料圖片）

該名郵差隸屬於灣仔派遞局，負責大坑道5-7, 9A, 11, 50, 50A, 50C, 52, 52A, 54, 56號, 福群道3-4, 5, 6, 6A, 11-12號及利群道2, 3-4, 5-6, 7, 9 A-D, 12E, 15-16號的派遞工作。

香港郵政表示，灣仔派遞局並不對外開放，他最近一次上班日期為上周六（1日）。該名郵差昨早因身體不適到診所求醫，並於晚上獲通知確診，目前正在家接受隔離，等候入院。

香港郵政表示，該名員工最近沒有外遊紀錄，外出工作及在派遞局工作時一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。署方得悉情況後，已聯絡衛生防護中心追尋及協助界定相關的密切接觸者。有關工作地點會按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒，包括所有公共設施。

香港郵政表示，灣仔派遞局一名郵差確診。 （資料圖片／盧翊銘攝）

署方今日會派員到該名郵差曾到訪派遞的大廈通知相關管理處，及於該些大廈張貼通告，以知會住戶及商戶相關情況。市民如有查詢，亦可於辦公時間內致電郵件派遞科熱線2723 3454。

灣仔派遞局及相連的灣仔郵政局將會於今日及明日關閉，以便進行徹底清潔消毒，該區（包括跑馬地、灣仔、銅鑼灣、大坑及北角電氣道（1-151, 2-140） ）的郵件派遞服務在此期間將會暫停。

香港郵政一名於九龍灣中央郵件中心外判租車公司司機於7月19日確診，平日負責運輸工作，只會在中央郵件中心的停車場簽到，他最後上班日為7月17日。不過，他在潛伏期內曾接載7名郵員工，香港郵政指他們有戴口罩，因此毋須隔離或作病毒測試。