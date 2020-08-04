新冠肺炎｜中港澳大學合作研發疫苗　理大副校長指本港可自行生產

本港第三波新冠肺炎疫情持續，香港理工大學昨日（3日）宣布，與澳門科技大學及其他中國內地的院校合作研發疫苗，並取得突破性進展。理大暫任協理副校長（創新及技術發展）劉樂庭今日（4日）於電台節目表示，因臨床試驗的階段涉不同的審批工作，預料測試需時數個月，最快明年可生產疫苗使用。他認為，製作疫苗非全新的技術，許多地方有能力生產，但香港暫時沒有生產設施，又指「個人睇法冇乜嘢係做唔到。」

香港理工大學昨日（3日）宣布，與澳門科技大學及其他中國內地的院校合作研發疫苗，並取得突破性進展。（資料圖片／理工大學提供）

疫苗即將臨床試驗 動物身上暫未發現副作用

劉樂庭今早（4日）分別於商台及港台節目表示，因應疫情嚴重，早前2月與澳門科技大學及其他中國內地的院校合作研發疫苗，指研究已取得突破性進展，近日已於科學期刊《自然》上發表。他指，曾嘗試以試管、老鼠、兔子、獼猴等研究，發現重組RBD蛋白疫苗在動物能抵抗新冠病毒，暫時未發現副作用，認為成果相當令人鼓舞。

他指，研究團隊估計即將分階段，以安全的方式，為自願者接種疫苗及注射新冠病毒，視乎效果將為過萬人進行臨床試驗，因過程涉不同的審批工作，預料測試需時數個月，最快明年可生產疫苗使用。

因香港無疫苗生產設施 向外地尋求合作

他表示，研發疫苗為世界各地急切關注的問題，需要多方面交流及合作研發，「而家冇辦法得知邊個係得，邊個係唔得。」他解釋，研發疫苗的技術有不同方法，如重組蛋白、核糖核酸等，即使採用相同的方法，亦有不同的區域作選擇，因此未能得知哪一種方法有效。

他續指，疫苗研究成功亦需改良，如考慮到病毒未來的變種，冀疫苗的效用能維持較長的時間，不需每年接種一次。他又指，因該疫苗研發時間不長，暫時觀察到保障時間最少數個月，將繼續收集數據以得知疫苗維持的時效。

被問到香港能否自行生產疫苗，劉樂庭認為「個人睇法冇乜嘢係做唔到」。他指，製作疫苗非全新的技術，許多地方有能力生產，但香港現時沒有生產設施，認為最快生產疫苗為目前最重要的考慮因素，因此向外地如台灣尋求合作。

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