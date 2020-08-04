新冠肺炎｜內地頻收緊中港貨車入境要求　食品商料短期供應仍穩定

本港新冠肺炎疫情持續，內地廣東省政府頻頻收緊中港跨境貨車入境要求。貨車司機入境內地時，除需持有72小時內有效的核酸檢測陰性證明，若司機所住大廈有確診個案，14日不能入境。不過，有運輸業界人士表示，有司機只是居於「疫區」亦遭拒入境，每日有過百司機被「打回頭」。 食品委員會預料，短時間內從內地進口的食材供應尚算穩定，惟本港疫情一旦持續爆發，內地相關出入境規定沒有鬆綁，食品供應便有機會受影響。有蔬菜批發商、冰鮮禽畜零售商均擔心，若內地嚴格限制司機，必須於8小時內往返，勢影響到冰鮮肉類、蔬菜的供應。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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「疫區」司機亦遭入境 業界促鬆綁

根據內地最新規定，中港貨車司機在香港居住的樓宇，若過往14天內有確診個案，其豁免入境隔離的資格會被暫時取消，直至有關樓宇最後一宗確診個案公布14天後為止。司機其後亦須上傳核酸檢測陰性結果後，才可入境。



不過，落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉指，近期接獲司機反映，居住的大廈雖沒確診個案，但被指居於「疫區」，包括屯門、上水，入境內地時遭拒。蔣志偉無奈說，「依家每日過百宗（確診），每一區都有個案！」，估計每日在關口被打回頭的司機人數，至少有過百人。他相信，若內地限制不鬆綁，情況只會越嚴重，並會影響到日常用品、食材供應。

落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉指，每日至少有過百司機被打回頭。（資料圖片）

食品委員會：十日內供應仍穩定



香港食品委員會主席、海外入口果菜商會會長吳永恩指，知悉有司機因居於疫廈，而被拒入境14日，「出咗事再加埋檢測時間，起碼要16日後先開到車，如不斷發生，車會越嚟越少」。雖然內地收緊中港貨車入境限制，惟現時尚未影響本港進口食品供應，預料未來10日供應仍會穩定。他說，香港副食品如生果、蔬菜、冰鮮雞、牛等，全靠文錦渡口岸運送，惟香港疫情若持續爆發，內地又拒絕鬆綁，便有機會影響到供應，商會已向立法會議員和當局反映意見。



內地收緊中港司機入境規定，令人關注會否影響蔬菜供應。（資料圖片）

若返時間嚴格限制於8小時內 有機會影響供應



另一方面，內地日前再出「新招」，包括要求跨境司機須在8小時內往返，不過目前仍未嚴格執行。入口蔬菜批發商會會長袁昌說，業界每日車次仍可維持200架，未見供應受影響，但有時會遲2至3小時才到貨。袁續指，若內地嚴格執行中港貨車要在8小時內往返，運送時間較為「勉強」，有機會減少蔬菜供應。至於活豬供應方面，香港豬肉行總商會理事長許偉堅指供應穩定，而由深圳到上水屠房車程只需30至40分鐘，亦未見受新規定影響而延遲。



至於冰鮮雞方面，港九新界冰鮮禽畜零售商會會長黃偉泉指，以往供港冰鮮雞中，一半供給食肆，一半供給零售點，主要來自廣東省。在港府禁晚市堂食令下，食肆尤其酒樓的需求大減，批發商生意大減兩至三成。他指，暫未見到因收緊中港司機往返規例，而令供應量下降，惟若返時間嚴格限制於8小時內，運送將會「相當困難，影響好大」，供應量必然減少。

廣東省日前發出通知，要求跨境中港貨車在本周五（7日）前，安裝可收集行車數據的衛星定位裝置。（資料圖片）

周五前須裝GPS 運輸業料更多司機不符資格

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手亦指，工會曾接獲司機求助，指居住大廈沒有確診個案，但仍遭內地拒絕入境，「可能(確診個案)係鄰近大廈、隔離邨，亦都被拒入境」。他指，已向內地口岸辦反映問題，惟至今未獲回覆。他指，以往有1.2萬名中港司機，現時仍在開工僅得7千至8千人，料周五起，中港貨車必須安裝衛星定位系統（GPS）的規定實施後，將有更多司機不符資格。