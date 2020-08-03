新冠肺炎｜內地再變招收緊中港貨車要求　本周五前須安裝衛星定位

本港新冠肺炎疫情持續，內地廣東省政府再次收緊跨境貨車司機入境要求。廣東省交通運輸廳昨日（2日）發出緊急通知，要求跨境中港貨車在本周五（7日）前，安裝可收集具行車數據的衛星定位裝置，供內地相關部門收集數據，加強疫情防控工作。 貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手批評，現時有安裝相關系統的貨車少於一成，且業界不清楚安裝要求及費用，促內地當局詳細公布細節。內地近期多次收緊防疫要求，他透露，業內活躍司機人數已由高峰的逾萬人，大減至不足8千人，憂心司機未及安裝，將令可往返兩地的司機再減，長遠除了影響司機生計，更會影響本港的貨物供應。

本港新冠肺炎疫情持續，內地廣東省政府再次收緊跨境貨車司機入境要求。（資料圖片）

據廣東省交通運輸廳昨日（2日）一份有關「廣東省交通運輸廳關於粵港跨境營運貨車安裝使用衞星定位裝置有關事項的緊急通知」，要求深圳市公安交管、口岸管理等部門負責相關系統的安裝工作，並須在8月7日前完成，期間要每日上報安裝情況。而貨車行駛數據將上傳至深圳市交通運輸局的監管平台，再上報至廣東省的道路運輸車輛管理系統。

通告亦要求廣東省各地交通部門加強監督檢查跨境貨運，定期向公安交管及應急管理等部門通報情況，以聯合監督、打擊不按規定安裝或偽造衛星定位數據等違規情況。通告強調，要求貨車安裝衛星定位裝置及收集數據是為了加強控制疫情，重申收集行駛紀錄是用於疫情防控，不涉及司機個人私隱。

消息傳出後，即引起中港貨車業界不滿及憂慮，落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉直言，業界連如何安裝亦不清楚，更擔心需要額外付費：「安裝費、服務費要唔要另外收先？」



貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手亦表示，中港貨車司機雖習慣「內地無咩私隱」，業界較關心系統安裝的安排及費用詳情，又憂慮能否如期趕及本周五前處理。他直言，疫情下內地屢次收緊入境要求，活躍的中港司機人數已由高峰約1萬2千人，大減至現時不足8千人，數百名司機因報稱香港住址被內地列為「疫區」而被拒入境，而最新規定要求司機在本周五前完成，亦存在困難。

幾百個司機報稱香港地址屬於疫區，有幾十個報稱香港地址都無確診都被拒入境，可能內地誤解咗地址，但向內地反映又未處理，佢哋如果7號前裝唔切，咁之後係咪都無得開工？呢度停一啲人，嗰度停一啲人，越來越少人力資源，除咗影響司機嘅收入，供港物資亦都可能受影響。 貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手

陳迪手直言，憂心內地持續收緊入境要求，將令更多司機轉行，長遠影響貨物供港情況。他批評本波疫情源於香港政府控制疫情不力而爆發，促港府協助業界與內地當局溝通及了解，「至少唔好搞到人心惶惶」，而內地不斷收緊防疫，亦令不少司機「手停口停」，期望港府可向他們提供每人一萬元應急資助。