樂富邨公屋戶瞞報持薄扶林碧瑤灣單位　罪成判監2個月緩刑一年

房屋署今日（4日）表示，一名居住於樂富邨的公屋居民，在填寫入息及資產申報表時，申報並無擁有香港住宅物業。不過，房署經調查後揭發他在申報時，未有表明自己擁有一個位於薄扶林碧瑤灣的住宅物業，因此不符合租住公屋的資格。 該名租戶因違反《房屋條例》，昨日在九龍城裁判法院被裁定罪名成立，即時判處監禁兩個月，緩刑12個月。

房屋署提醒所有公共租住房屋居民，必須如實申報入息及資產。（資料圖片）

房屋署發言人指出，一名居住於樂富邨的公屋居民，在2019年填寫入息及資產申報表時，申報並無擁有香港住宅物業。不過，他在案發時擁有一個位於薄扶林碧瑤灣的住宅物業，故不符合租住公屋的資格。

該租戶因忽略提供入息及資產申報表指明的詳情，違反了《房屋條例》第27（a）條，而被房屋署作出檢控。

涉事樂富邨公屋戶被揭有薄扶林碧瑤灣單位。（資料圖片）

碧瑤灣為老牌豪宅，現時放盤的單位面積由906平方呎至2,488平方呎，售價由1,480萬元起至5,500萬元。

被裁定罪名成立

被告於昨日下午在九龍城裁判法院被裁定罪名成立，考慮到案情嚴重，裁判官即時判處被告監禁兩個月，緩刑12個月。

被揭持有薄扶林碧瑤灣單位的公屋戶，居於樂富邨。（資料圖片）

提醒公屋戶如實申報入息及資產

發言人表示，入息及資產申報表是用作釐定租金，以及審核續住公屋資格的基礎，住户必須準確填寫。否則，住户便可能因明知而作出虛假陳述，而觸犯《房屋條例》第26（1）（a）條；或因忽略提供資產申報表指明的詳情，而觸犯第27（a）條，分別可判最高罰款5萬元及監禁6個月，及最高罰款2.5萬元和監禁3個月。