新冠肺炎｜兩名居慈正邨及坪石邨82歲老婦病逝　累計40名患者死亡

新冠肺炎第三波疫情持續，再有長者成疫下亡魂。醫院局理局今日（4日）公布，一名居於慈雲山慈正邨的82歲女病人（第1424宗個案）今早離世。另一名居牛池灣坪石邨的82歲老婦（第2094宗個案）於昨午死亡。本港至今累計40名患者病逝。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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伊利沙伯醫院發言人今日表示，一名82歲女病人（第1424宗個案）於今早5時29分離世。病人有長期病患，於7月9日因發燒及咳嗽入住伊利沙伯醫院接受治療，惟病情持續惡化。翻查資料，患者居於慈正邨正康樓，於7月7日開始咳嗽，曾到訪慈雲山街市及光顧慈雲山中心百匯軒酒樓。其85歲丈夫同確診，為第1425宗個案。

威爾斯親王醫院發言人今日公布，一名82歲女病人（第2094宗個案）於昨日下午離世。病人於7月19日發燒，被送到急症室。病人其後病情持續惡化，至昨日下午3時10分離世。醫管局解釋，醫院前線同事工作忙碌，忘記通知醫院行政部，故遲了一日公布。翻查資料，患者居於牛池灣坪石邨金石樓，與第1710宗個案、84歲老翁有流行病學關連，由檢疫中心送院。

院方對病人離世感到難過，並會為家屬提供適切協助。連同上述個案，至今共有40名病人於公立醫院離世。