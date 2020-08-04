新冠肺炎｜郵政局一周開三日　上環分局信箱塞爆　信件可被撩出

新冠肺炎在本港大爆發。香港郵政因應政府僱員特別上班安排，由昨日（3日）起至8月9日，除疫情嚴峻地區的郵政局暫時關閉外，其餘全線郵政局只會有限度開放，於星期一、三、五維持正常開門時間，但提早於下午4時關閉；流動郵政局會暫停服務。 記者今日（4日）巡視上環郵政局，發現本地及平郵信箱「塞爆」，信件可被撩出，但仍有不少市民試圖「塞信」入郵箱內。 香港郵政表示，一直密切留意各郵箱的信量，並已就信量較多的郵箱額外增加收信次數。

8月4日星期二，上環郵政局關關，「本地及平郵」信箱塞爆，信件可被撩出。（麥凱茵攝）

市民寄信塞不入：無諗過會爆成咁​

上環郵政局外有市民排隊試圖「塞信」入郵箱，排隊的伍小姐手上的三封信及文件均無法放入郵箱，她對香港郵政的安排坦言「無辦法」，明白疫情的影響。被問到郵件是否急需寄出？她笑言：「急唔急，我都要寄㗎」，現在只能夠找其他的郵箱嘗試投放郵件。

袁先生則有一份文件想急想寄出，他坦言「無諗過會爆成咁」，現時要再找附近郵筒。他明白疫情下要減少工作及社交，但認為郵局應該加放幾個郵箱，「疫情下已經少咗面對面交流，有時交收、貿易文件都要往來，宜家6點放工時間，好多公司都要交信。」

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「疫區」郵政局暫停服務

香港郵政早前公布，由8月3日至9日的本地郵政服務最新安排，黃大仙區郵政局繼續暫停服務，包括彩虹邨、竹園、富山、樂富、牛池灣、慈雲山及黃大仙郵政局，其餘全線郵政局則會於星期一、三、五維持正常開門時間，但會提早於下午4時關閉；流動郵政局會暫停服務。

此外，會維持提供隔天的郵件派遞（包括特快專遞）服務及郵箱收信服務，但黃大仙區（包括黃大仙、樂富、天馬、慈雲山、彩虹、彩雲、鑽石山、新蒲崗、牛池灣、竹園及斧山），及過去14天內曾有確診個案居住過的住宅大廈的上門派遞服務將會暫停。就該些地區需上門派遞的郵件，會向收件人發出領件通知卡，通知領件安排。

香港郵政灣仔派遞局一名郵差昨日（3日）確診，他負責大坑道、福群道、利群道的派遞工作，最近一次上班日期為8月1日。灣仔派遞局及相連的灣仔郵政局於今日（4日）及明日（5日）關閉徹底清潔消毒。

另外，一名於九龍灣中央郵件中心外判租車公司司機於7月19日確診，最後上班日為7月17日，在潛伏期內曾接載7名員工，香港郵政指他們有戴口罩，因此毋須隔離或作病毒測試。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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香港郵政：遇塞爆可致電街道郵箱服務熱線

香港郵政回覆查詢指，因應收信服務的調整，署一直密切留意各郵箱，包括郵政局外的郵箱及街道郵箱的信量，並已就信量較多的郵箱額外增加收信次數。市民如發現個別郵箱有滿溢的情況，可致電街道郵箱服務熱線2356 2516。