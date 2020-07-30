新冠肺炎｜郵政外判司機確診　潛伏期載7員工　有戴口罩毋須隔離

新冠肺炎爆發第三波疫情，周三（29日）再新增118宗確診個案，為連續第8日錄得過百宗。香港郵政一名於九龍灣中央郵件中心外判租車公司司機於本月19日確診，平日負責運輸工作，只會在中央郵件中心的停車場簽到，他最後上班日為本月17日。不過，他在潛伏期內曾接載7名員工，香港郵政指他們有戴口罩，因此毋須隔離或作病毒測試。 立法會議員許智峯批評郵局並無發出任何通知，質疑當局沒有為中心的工作人員作深喉唾液測試。

香港郵政一名中央郵件中心外判租車司機於7月19日確診。（資料圖片）

立法會議員許智峯接獲一名在九龍灣中央郵件中心工作的郵差投訴，指有外判郵車司機於7月18日確診，但當局沒有發出任何通告，或為中心的工作人員作深喉唾液測試。

確診司機最後上班日為7月17日

香港郵政其後回覆，指一名中央郵件中心外判租車司機於7月19日確診，他負責中央郵件中心的運輸工作。他不需要在中心內工作，每日只會在中央郵件中心的停車場簽到。該名外判司機亦毋須接觸公眾、郵件，包括裝卸或執行派遞工作。香港郵政指他在工作期間有佩戴口罩，於車輛進入中央郵件中心前有進行體溫探測，體溫正常；每日完成工作後，有關車輛不會停泊於中央郵件中心。該名確診外判公司司機最近一次上班日期為7月17日。

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+ 20 + 19 + 18

發病前14日曾載7名員工

香港郵政稱，當時追查到共有7名員工曾於該名外判司機發病前 14 日乘坐其車輛，因該7名員工乘車時有配戴口罩，亦從沒有與他一起用膳，衛生防護中心認為他們不屬於緊密接觸者及毋須尋求測試或隔離，但如員工身體不適應即時求診。香港郵政當日已通知該7名員工有關情況，並提醒他們注意身體狀況及個人衞生。

香港郵政亦分別於7月20日及21日向中央郵件中心人員簡報有關個案及相關情況，通知他們已按照衛生防護中心指示，安排對相關工作地方進行徹底清潔消，包括所有公共設施。