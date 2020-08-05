戴耀廷邵家臻失教席　教大校董會主席馬時亨：大學非洗太平地

近日多位大專學者被撤銷教席或不再續約，包括港大法律系副教授戴耀廷被解僱、浸大社工系講師邵家臻不獲續約，嶺大文化研究系助理教授葉蔭聰不獲終身教席將離任，令外界質疑在《港區國安法》下，大學「洗太平地」。教大校董會主席馬時亨接受《香港01》訪問時認為，外界不應以「陰謀論」解讀，認為大學取消教席基於不同理由，「唔係外人去批評」，最重要是大學按機制及規條處理人事安排。 在《港區國安法》下，他不認為大專學術自由及院校自主受到干預。他強調教師不論立場黃定藍，最重要授課時專業，勿將個人政治立場摻入教學。

教大校董會主席馬時亨認為，大學取消學者教席基於不同理由，「唔係外人去批評」。（龔嘉盛攝）

鄧炳強投訴教大講師 不認為施壓

教大亞洲及政策研究學系講師蔡俊威去年主持港台節目《左右紅藍綠》，評論警方應對理大衝突，遭觀眾投訴，通訊事務管理局4月裁定該節目煽動仇恨，並向港台發出嚴重警告。警務處處長鄧炳強隨後去信教大校長張仁良，要求「嚴肅跟進事件」。

將於今年底卸任的校董會主席的馬時亨表示，不認為鄧炳強向大學施加壓力，認為對方有自由表達意見，「唔覺得係壓力，成日都有人寫信畀校長投訴啦，有時話飯堂啲野唔好食，又或者邊個做得唔好。」他稱不太掌握事件最新發展，強調大學正按內部程序跟進。教大回覆查詢指，未有補充。

馬時亨年底卸任教大校董會主席，將出任由其女兒創立的「品格教育協會」聯席主席，早前向外籌集1,000萬元資金，現已獲500萬元善款。（龔嘉盛攝）

指大學基於不同理由取消教席​

近月多位政治或社會參與度高的大學學者教席不保，包括港大法律系副教授戴耀廷被解僱、浸大社工系邵家臻不獲續約，嶺大文化研究系助理教授葉蔭聰不獲終身教席明年離任等，令外界質疑大學「洗太平地」。

馬時亨認為，外界不應以「陰謀論」解讀，認為大學取消教席基於不同理由，「唔係外人去批評。」馬指，大學有機制及規條處理人事安排，非能按個人喜好解僱教員，「你跟住規矩做咪得，唔可以夾硬嚟。」八大校董會主席上月1日曾發聲明支持《港區國安法》，有份聯署的他表示，不認為在《港區國安法》下大專學術自由及院校自主受到干預，強調自由並非無界限，需依法行事，「你可唔可以自由到唔着衫周街走，唔得嘛，俾人拉然後話唔畀你自由？」

警務處處長鄧炳強隨後去信教大投訴一名講師，校方稱未有補充。（教大網頁）

指教師必須教學不應摻入政治立場​

有大學學者恐觸「紅線」，馬時亨表示，未留意有學者因《港區國安法》實施後不再在社會發表意見，強調教師可以持有個人政治立場，「呢個世界唔可以限制人哋個思想，我點可以話你係黃，佢係藍，我鍚個藍，唔可能。」他認為教師不論立場黃定藍，最重要授課時專業，勿將個人政治立場摻入教學，他舉例早前有小學教師教錯鴉片戰爭史實，「唔可以話鴉片戰爭係英國人嘅德行，唔啱啦。」

被問教大學者是否不會因為個人政治立場被解僱，他說：「我又唔可以代表校長講呢啲嘢，佢係管理」，重申教師最重要保持專業，「唔專業就不配做嗰樣嘢。」