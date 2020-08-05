新冠肺炎｜35人大埔抗議設檢測基地　警票控20人違限聚令並拘11人

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，中央因應港府請求，決定派遣內地檢測人員到港協助，其中七人「先遣隊」隊員日前已抵港，昨日（4日）早上前往大埔太平工業園的「華大基因」視察，一批聲稱該工業園的員工及大埔區議員，於大廈地下舉起標語及叫口號「反對興建火眼實驗室」，其後警方到場。 警方表示，昨日下午約1時接獲報案，指大埔太平工業園內懷疑有多人聚集，警員到場票控10男10女違反限聚令，同時有1男10女涉嫌未能出示身分證明文件被捕。以違反限聚令定額罰2,000元計算，20人共需繳交4萬元。

一批聲稱該工業園的員工及大埔區議員，昨到大埔太平工業園示威，抗議「華大基因」設檢測基地。（資料圖片／張浩維攝）

警方指，昨日下午約1時接獲報案，指大埔太平工業園內懷疑有多人聚集，人員接報到場，發現有20男15女聚集，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），其後向10男10女發出定額罰款通知書。另外，1男10女涉嫌未能出示身分證明文件被捕。

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下午約1時，先遣隊成員進入太平工業園後，近10名於工業園工作的人士於大廈地下舉起標語，反對檢測中心於工業園內運作，該批人士又高呼「反對興建火眼實驗室、罔顧市民安全」等口號。其後大埔區議員文念志及陳振哲亦到場，期間一度遭工業園保安阻撓。至少10名警員到場，警告現場人士散開，否則會被票控。