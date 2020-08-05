新冠肺炎｜醫務化驗所總會倡混樣檢測　冀內地支援隊注意合法安全

本港新冠肺炎疫情嚴峻，國家衛健委派遣「核酸檢測支援隊」來港協助病毒檢測。香港醫務化驗所總會會長李偉振今日（5日）接受電台訪問時表示，現時香港每日檢測量可達2萬，若採用混樣檢測數目可以更高，但所花的人力物力會較多。他又指，若內地專家來港協助，都應在符合法規下，保障檢測安全。

內地先遣隊成員於8月2日抵港，入住九龍維景酒店。（資料圖片／盧翊銘攝）

李偉振今日在港台節目《千禧年代》表示，計及本港化驗所及基因公司，每日可以做到2萬個病毒檢測，但由於核酸檢測報告需求持續增加，認為可以參考內地混樣方式檢測，即採用鼻咽拭子方式取樣本，假設5個混作1個樣本檢驗，便可做到大規模檢測，但相應的人力物力更多。

審批不宜變鬆

對於內地專家來港協助檢測工作，李偉振說`：「如果疫情受控就唔好搞人，但現時病毒傳播途徑都唔確切。」不過他強調，在《輔助醫療業務條例》下，在港從事化驗工作需要註冊，時間大約3至6個月，坦言若要加快審批並非不可行，只是不希望審批線變寬鬆，「到時係做多咗（檢測），但又漏多咗。」

就有報道指獲政府採購服務的私營化驗所之一的中國檢驗，被質疑未獲醫務化驗所認可，李偉振在商台節目《在晴朗的一天出發》指出，中國檢驗雖未曾在本港進行檢測工作，亦無醫務化驗室，但在珠海拱北有相關經驗，由於港、澳法制要求不同，需要在香港設立中檢醫學檢驗有限公司，認為政府要向市民解釋清楚。