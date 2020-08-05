新冠肺炎｜街市爆疫　梁子超：追蹤不到位　傳染鏈未斷致交叉感染

本港冠肺炎疫情嚴情，紅磡街市及土瓜灣街市出現感染群組，須停業兩天，護生防護中心昨日（4日）指出，近日出現的個案與魚檔有關，正調查環境因素。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今日（5日）在電台節目表示，相信街市疫情更有可能與社區爆發有關，他估計有患者進入街市後，因人流密集而感染魚檔員工，他們工餘時再接觸其他人，出現交叉感染，認為階段患者追蹤未夠到位，應先向魚檔一帶人士篩檢查，進一步擴大至整個街市，否則傳播鏈無法斬斷。

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梁子超今日接受港台《千禧年代》訪問時表示，認為街市群組未必與魚檔風險有關，他估計該區出現社區爆發，有人將病毒帶入街市，加上人流密集，令員工受感染，再出現交叉感染，而且病毒在環境停留不會繁殖，亦會稀釋，「目前為止不能全面證實，唔使特別驚」。

現時患者追蹤不夠到位

梁子超續指，現時在患者追蹤方面不夠到位，令到持續性傳播「斬唔斷」， 因此認為要先向魚檔範圍進行篩查，追蹤工友的接觸者，如有需要經醫學監測或隔離後，確認沒有確診後才可以上班，之後再擴大篩查範圍至整個街市，「做晒有機會接觸的人」。

九龍城區議員（紅磡灣）任國棟就表示，紅磡街市有3個出入口，但在7月初時候，只有1個出入有體溫探測器，關注全港市政大廈的防疫工作是否做足。任又指出，紅磡街市存有鼠患，擔心是否有老鼠將病毒帶到魚檔，再傳染市民。