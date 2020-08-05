新冠肺炎｜何栢良：街市是疫症計時炸彈應戴面罩　回家浸洗食材

新型肺炎疫情持續，香港出現「街市群組」，涉及紅磡街市及土瓜灣街市。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（3日）於電台節目形容，街市為「疫症計時炸彈」，現已有至少11個街市曾出現疫情，相信涉及多個傳播途徑。他建議，長者應避免到街市，由年輕人代勞；前往街市時亦應妥當戴上口罩，甚至戴上面罩，回家後亦要以清水浸洗食材。

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憂涉過百宗「超級群組」

何栢良今早於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，食環署旗下有逾70個濕街市，現時已至少11個街市出現疫情，形容街市為「疫症計時炸彈」，擔心會出現過百宗確診的超級群組。他表示，相信病毒經多個途徑傳播，包括部分人未妥當戴上口罩、檔販之間互相交流，以及現金找續等。

何栢良表示，市民始終需要買餸，難以全面關閉街市，建議長者避免到街市，並由年輕人代勞，每次可多買一日餸，並於人流較少的時候前往。他又建議，到街市時，需妥當戴上口罩，避免四處觸及貨品，甚至可戴上面罩遮擋飛沫。

食水最好削皮

他又稱，食物買回家後，應以清水浸洗，之後再抹乾，進食水果時應削皮。至於現金找續的問題，他認為可推廣使用電子支付，呼籲豁免檔販安裝八達通機等的費用。

何栢良形容，街市為「疫症計時炸彈」。（資料圖片）

何栢良又表示，約八成病人於病發3天後，才正式確診然後再安排送院，結果出現群組感染，相信病毒傳播可能於大廈、街市等發生。

香港海鮮聯合總會主席李彩華於同一節目上表示，現時仍有不少人光顧街市魚檔，部分市民揀選時，直接徒手觸摸，令病毒可能經此傳播。他呼籲，市民暫時避免徒手觸碰挑選，魚販亦要做好個人衞生。

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