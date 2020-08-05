新冠肺炎｜小學續網上授課　校長：一盤冷水照頭淋　技術限制多

第三波新冠肺炎疫情持續，教育局早前宣布，新年度學校繼續暫停面授課堂，轉為網上教學。對於是次安排，中西區校長聯會主席、小學校長詹漢銘今早（5日）於電台節目形容：「一盤冷水照頭淋」。他表示，雖然已有半年網上教學經驗，但仍有不少困難，例如多名老師一同網上實時授課時，未知校內互聯網是否可承受。他又稱，小一新生甚至未曾與老師見面，擔心教學質素受影響。

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詹漢銘今早於新城節目《香樹輝King King傾》表示，最初聽到教育局局長楊潤雄指可如期開學時，感到開心；惟之後宣布只可網上授課，頓時「一盤冷水照頭淋」，校內工作更繁重，需編排網上教學時間表。

雖然過去半年亦有網上授課經驗，不過詹漢銘表示，仍有不少技術困難限制，例如新學年會嘗試實時授課，但如多名老師同時於校內網上授課，未知互聯網是否可承受。他又指，授課的軟件商之前向學界提供不限時數使用的優惠，但期限只到8月31日，假如之後未獲延期，每次最多使用40分鐘。他續稱，如使用時出現技術問題，課堂時間就「買少見少」。

6月小學短暫復課，有小學在班房座位加裝膠板。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

詹漢銘又指，網上授課對低年級學生而言更困難。他解釋，低年級學生需更多感觀刺激，方可集中上堂，老師需思考如何增加課堂吸引力。他又稱，小一學生甚至未曾與老師見面，擔心教學質素更受影響。另外，為免學生長期使用電子產品，以及考慮到學生的集中力，將由原本每日6節課，縮減至3節。

對於呈分試的影響，詹漢銘表示，假如是次安排並非維持太長時間，相信對小五呈分試的影響不大；但小六的則要視乎暫停面授課堂的情況，再與當局商討是否需要削減呈分試。