新冠肺炎｜醫委會委員林志釉：非不歡迎內地專家　惟須保醫療質素

本港新冠肺炎疫情持續，國家衛健委成立「內地核酸檢測支援隊」及「內地方艙醫院支援隊」來港支援。三名由病人組織選出的醫務委員會業外委員，以及兩名業外審裁員昨（5日）以個人名義發聲明，強調任何醫護及醫務化驗師人員來港工作，均須依從適當的註冊程序。 有份聲明之一的醫委會業外委員林志釉今日（6日）在電台表示，並非不歡迎內地專家來港支援，但認為註冊或有限度註冊才能保障醫療質素，對於港府稱相關內地人員來港只是從事支援不受註冊規管，林認為說法偷換概念，既然只作支援更加毋須來港。

醫委會業外委員林志釉認為，內地專家須依程序註冊，保障香港醫療質素。（資料圖片）

林志釉今日在港台《千禧年代》表示，在現行法例下，醫生、護士及化驗師都要經註冊才能工作，聯署並非不信任內地專家，只是關注專業資格是能符合本港醫療水平，如果不符合結果可能強差人意，他作為醫委會成員認為要確保人員質素達水平，而政府亦要給予公眾信心。

若僅技術支援毋須來港

港府昨晚（5日）發新聞稿，指個別私營化驗服務提供者申請自內地引入合適技術人員，任何輸入人員如需以醫務化驗相關專業身分提供服務，均必須按照適用本地法例註冊或獲得豁免，但醫務化驗所內其他支援運作的技術人員，如並非受法例規管的醫務化驗專業人員，則不在此限。

林志釉認為說法偷換概念，強調並非支持反對支援，但既然化驗專家來港並非進行化驗工，只是技術支援，就毋須特意來港，他重申歡迎內地專家支援，「但睇唔到註冊有咩難度」。

港府新聞稿又指，截至本月4日，共有215名病毒檢測服務的公司或組織相關技術人員獲得豁免檢疫，在港期間須接受醫學監察，佩戴口罩及每日量度體溫，並向衞生署呈報任何不適。林表示對數字感吃驚，「呢批人士從事病毒檢測工作，反而係高危人士」。

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