新冠肺炎｜西九地盤棚架工確診　分判商明泰：已另聘一批工人復工

新型肺炎疫情嚴峻，西九文化區地盤周三（5日）有工友初步確診，患者是分判商明泰建築工程有限公司的工友，公司當日要求曾與患者接觸的同事進行深喉唾液測試。 不過，有工友投訴，未收到檢測報告前明泰管工已查問工友周四能否上班，並指曾與確診者共用同一「貨櫃」內食飯、休息的員工不用上班。 明泰回覆查詢指，曾接觸確診員工的同組約20多名工人已於周三起停工，並接受核酸檢測，直至有陰性結果才可批准復工。而地盤在消毒後已復工，更指已另聘一批棚架工人開工。

西九文化區地盤內有棚架工人初步確診，涉事地盤去年出現地陷及水浸。（資料圖片／高仲明攝）

據主承判商金門的回覆，周三確診的工友，是西九文化區演藝綜合劇場及地庫延伸部分L1合約工程項目的棚架工。他的最後上班日期是7月31日。

只籲共用同一「貨櫃」工友勿上班

據了解，接受檢測的工友，至少兩至三日才收到結果。不過，在該地盤工作的工友，翌日已收到明泰管工的查詢，了解他們周四能否上班。

據悉，明泰只呼籲曾與確診者共用同一「貨櫃」內食飯、休息的員工，不用上班，直至有檢測報告結果，但仍要求使用其他「貨櫃」休息及午膳的員工上班。不過，消息人士指，地盤的環境炎熱，工友汗水較多，故有時或會脫下口罩，而工作時的距離甚近，亦必須要溝通，故不少地盤工友都表示擔心。據了解，涉事地盤多個工程未有停工。

西九文化區地盤去年疑出現地陷，有貨櫃箱傾倒。（資料圖片）

明泰回覆查詢指，與確診棚架工人曾接觸的同組所有工人，即約20多人已於周三起停工，並接受核酸檢測，直至結果呈陰性才可批准復工。明泰又承認，地盤所有工種均已復工，並已另聘一批員工代替須停工的工友。

若有地盤工確診 張竹君曾籲停工

衞生防護中心傳染病處主任張竹君曾呼籲，倘有地盤工確診，期望老闆或判頭可停工，及進行大清洗，但明白地盤面積大，難關閉整個地盤，建議盡量關閉確診者曾工作的工序範圍。

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