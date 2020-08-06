新冠肺炎｜樂善堂向油尖旺少數族裔派食物包　料首階段逾千戶受惠

新冠肺炎疫情持續，九龍樂善堂與油尖旺民政事務處合辦活動，由支援少數族裔福利機構轉介個案，為有需要的少數族裔家庭提供抗疫食物包支援。樂善堂表示，計劃今日（6日）起展開，預計首階段逾千戶少數族裔家庭受惠。

抗疫食物包內除了有口罩及酒精搓手液外，亦包括足夠一星期之清真食品（Halal Food）。 （樂善堂提供）

九龍樂善堂表示，在疫情下，區內少數族裔為減低病毒感染風險，大部份足不出戶。部份少數族裔家庭向區內少數族裔支援機構表示，因家中較多子女，加上防疫物資短缺，較難外出購買食物；少部份則因為居住大廈有確診個案而擔心外出；部份家庭更因開工不足，經濟陷入拮据。

因此，九龍樂善堂與油尖旺民政事務處合辦「少數族裔抗疫食物包（油尖旺區）支援計劃」，為有需要的少數族裔家庭提供防疫資訊、防疫物資和食物包等。

有一周分量清真食品

計劃由今日展開，預計首階段超過1,000戶少數族裔家庭受惠。少數族裔抗疫食物包內，有足夠一個星期的清真食品（Halal Food）、口罩及酒精搓手液。 個案由區內多間提供少數族裔支援服務的福利機構轉介。

九龍樂善堂又指，除少數族裔外，他們與油尖旺民政事務處在上周五（31日）起，與地區長者單位合作，為獨居及雙老長者提供緊急食物包，目前已有780戶長者受惠。

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