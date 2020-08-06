政治風波及疫情持續　港大：三成六人同時有抑鬱及創傷後壓力症狀

去年的反修例風波未平之際，新冠肺炎自今年初襲港，社會氣氛沉重。香港大學醫學院精神醫學系，向過萬名市民調查，受訪市民中，分別有超過七成及四成受訪者，有中至高度的創傷後壓力症症狀，以及抑鬱症症狀；36%更同時存在兩種精神健康問題症狀。24歲或以下年輕人，呈現徵狀情況更較25歲以上人士嚴重。 負責研究的香港大學李嘉誠醫學院精神醫學系系主任陳友凱表示，如外在壓力已化解，市民的壓力反應仍然持續一個月以上，完全無法抽離，便需尋求專業協助。

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團隊以網上問卷形式，於今年2月至7月期間，向超過1.1萬名市民收集資料。調查發現，逾七成人呈現中至高度抑鬱症狀，而超過四成人有中至高度的創傷後壓力症狀；同時有36%受訪者同時出現上述兩種精神健康問題症狀。

香港大學李嘉誠醫學院精神醫學系系主任陳友凱表示，出現有關情況是警號，比較嚴重和難以處理。本港社會事件情況反覆，加上新冠肺炎疫情持續，港人精神健康正受多元化事件挑戰，各國過往的相關經驗不多。不少人假設創傷只是一次性，創傷後壓力猶如災後回顧，不過本港目前未見災後情況， 看不見完結點。

疫情、社會事件及個人壓力3重累積

陳友凱解釋，一般人壓力來源分為三方面，並會有累積影響，即每經歷多一件事，便會增加病徵。首先壓力會與疫情有關，包括在高危環境工作、初期防疫物資不足、抗疫為生活帶來不便等。不少人亦因疫情影響經濟及行業發展，對前景感憂慮。

第二種壓力來源則涉個人，如學業及事業不順、感情問題等。陳友凱指，自去年的社會事件後，市民與家人或朋友不和的情況增加，他認為很可能與社會環境轉變及政治立場有關。

第三類是社會事件帶來的壓力，當中最嚴重的情況是事主直接遭被攻擊、遭受性暴力等，其次是被捕、被扣留、言論傷害，以至被武力驅散，或看見他人受襲。陳稱，在事件經歷越直接，創傷後壓力及抑鬱程度會越高。

調查亦發現，24歲或以下的年輕人，呈現抑鬱及創傷後壓力的徵狀，會較25歲以上的人嚴重。陳友凱解釋，年輕人接觸創傷性的社會事件較多，而且特別著重理想、身份認同、生命意義等概念，這一年來受重大挑戰。此外，年輕人的腦部正值發育時期，對精神健康的風險較大。他建議年青人好好掌握生活上可控制的事項，如朋友關係、學業、興趣等，避免過於專注面向對不可控制的事件。

陳友凱表示，社會事件情況反覆，加上新冠肺炎疫情持續，多元化事件挑戰人口精神健康。（zoom截圖）

陳友凱續稱，調查中55%受訪者的症狀是「壓力反應」，如短暫失眠及失去胃口，他們可透過抽離事件紓緩情況，並非代表患病。惟疫情及社會事件造成的壓力持續，市民長期受抑壓，可能會演化成疾病。倘外在壓力已經化解，市民身上出現的壓力反應，仍然持續一個月以上，完全無法抽離，便需尋求專業協助。

他指出，政府及社福醫療界在精神健康方面的工作不容易，坦言社會事件令市民對政府信任大打折扣，受嚴重精神困擾的市民或曾參與社會運動或被捕，根本不敢求診。他建議，政府及服務機構須令市民重建信心，長遠地保障求診者私隱。