黃仁龍：港人精神健康無法與政治問題分割　籲多聆聽化解情緒危機

去年起環球經濟轉差，香港先後經歷修例風波及新冠肺炎的打撃，精神健康諮詢委員會主席、前律政司司長黃仁龍表示，香港人的情緒狀況很差，而對比新冠病毒，「精神健康的病毒」更隨時入侵。他在網上直播中推廣「Shall We Talk 2020」計劃，呼籲全港人嘗試不帶批判地，多聆聽身邊的家人、朋友，讓他們在安全的環境下分享心事。 黃仁龍在演講時多次談及修例事件及疫症對情緒的影響，指修補社會撕裂雖然是當下政府必須牽頭做的工作，但港人除了抱怨，亦有不同選擇，例如先修補家中的撕裂。他又指，人要接受有些事短期內無法解決，強調人對美善的追求和努力，當然會為社會帶來改善，但人的努力有限，他認為，做到能力範圍內的事即可，而如何發揮得更有功效，值得每個人思考。

黃仁龍引述香港大學今年初在國際醫學期刊《刺針》指，去年社會事件期間，本港37%成年人有抑鬱症症狀，32%有創傷後壓力症症狀。（直播截圖）

黃仁龍指，過去一年香港經歷翻天覆地的轉變，有些畫面不斷重覆，「衝突、堵路、驅散，確診、死亡、隔離，搶口罩、搶米、搶廁紙，停學、停工、停飛」等。他指，最近疫情非常反覆，加上政治環境複雜、多變，今日社會仍不斷震動，香港人就算不是五癆七傷，都十分疲倦，內心憂慮、恐懼、無助、無希望的負面情緒有如病毒，慢慢傳播。

面對政局，黃仁龍表示年輕人如果樂觀或認為自己被時代選中，要努力找自己的位置、方向；但悲觀者亦可認為「何必偏偏選中我」，就算無直接捲入政治旋渦，亦難免被衝擊。他提到學生近月停課不停學，又要被困家中，與本來可能已不和的家人「困獸鬥」，關係變得更差，而DSE考生前途未卜，面對香港更會對未來感到疑惑；他形容，一波又一波的海嘯，正侵蝕香港人精神健康。

黃仁龍表示，根據2010至2013年的香港精神健康調查，本港有多於100萬名一般精神疾病患者，而食物及衞生局統計，2018至2019年度醫管局下的精神病人有25萬人，當中5萬人更是嚴重精神病患者。他又指，香港大學今年初在國際醫學期刊《刺針》指，去年社會事件期間，本港37%成年人有抑鬱症症狀，32%有創傷後壓力症症狀，而市民平均焦慮指數有8.82分，已是臨界異常。

黃仁龍指，當政府在嚴正執法，亦努力找空間化解危機；當年青人鼓起勇氣，願冷靜面對、承擔後果時，只要人有心，香港一定有出路、有希望。（直播截圖）

每個人應為其精神健康努力 接受事情短期無法解決

黃仁龍坦言，香港的精神健康問題，無辦法與香港深層次政治、經濟、民生問題分割。他指，過去一年應該很多人感到悲觀、憤怒，但愈悲觀愈沒有出路。他表示，事實證明，如果政治人物願意放下分歧、努力斡旋，當政府在嚴正執法，亦努力找空間化解危機，當校長、導師願陪着學生，不離不棄，當年青人鼓起勇氣，願冷靜面對、承擔後果時，只要人有心，香港一定有出路、有希望。

他指，就保障市民的精神健康方面，他認為政府有責任制定整全的政策，提供更以為為本的服務，安排人手、資源等，不過健康是每個人最大，最重要的本錢，「No health without mental health」。他呼籲大家要為自己的精神健康多努力，要做聰明、開心的選擇，多看正面的事，可能發現出外吸一口新鮮空氣，已是很大的祝福。

黃又提到，人要接受有些事短期內無法解決。「人對美善的追求和努力，當然會為社會帶來改善，大家都珍惜，但人的努力有限，如何發揮得更有功效，如何選擇賽道及項目，值得每個人思考。他指，每個人未必能改變眼前環境，但有自由選擇如何回應環境順逆、高低，聚焦、做好可改變的事。

呼籲港人交談不批判 助身邊人走出情緒問題

對於「陪我講 Shall We Talk」計劃，黃仁龍表示，香港人日常發送訊息很多，但面對面談話很少。他指，透過傾談的心理治療「Talk therapy」在外國是很常用的工具，有研究顯示，有2/3至3/4人在經過「Talk therapy」後，情緒行為得到顯著改善。所以他建議做 Shall We Talk 2020，但強調過程不是講道理，而是耐心聆聽。

黃仁龍指，修補社會撕裂是當下政府必須牽頭做的工作，但港人除了抱怨，亦有不同選擇，可以先修補家中的撕裂，細心聆聽家人、朋友的關係，細心聆聽、盡情傾訴。他指大部分香港人都非常可愛，是香港的一磚一瓦，呼籲未來將SWET20的「疫情」大爆發，幫助大家走出抑鬱、焦慮。

他形容，未來日子不管大家認為是重回正軌，還是視之為新常態，即使腳踏滿地碎片，為了香港及為了下一代，大家都要繼續努力，為香港尋回久違的希望。