港鐵業績｜港鐵上半年虧損逾3億元　乘客量大跌38%

港鐵今日（6日）下午舉行中期業績會，受新冠肺炎疫情影響下，其客量大跌，商場租務亦受影響，整體營運都受挑戰。 港鐵行政總裁金澤培表示，港鐵在疫情下，需應對起伏不定的衝擊，前景不明朗。上半年虧損3.34億元，總乘客量按年跌38%，當中由於疫情而停駛的城際客運及高鐵香港段跌幅最大，分別下跌91.7%及89.4%。不過金澤培強調，港鐵整體財政仍然穩健。

港鐵今日舉行中期業績會。（港鐵提供）

根據港鐵中期業績資料，截至今年6月30日，港鐵整體乘客量為6.37億人次，按年跌37.7%，當中由於疫情而停駛的城際客運及高鐵香港段跌幅最大，分別下跌91.7%及89.4%。至於本地鐵路服務方面，客量則為5.536億人次，下跌33.3%。

疫情停駛 高鐵、直通車客量跌9成

乘客量大跌下，港鐵票務收入亦減少，2020年的相關收入為62.34億元，按年跌41.7%。在多項客運業務中，機場快線的收益跌幅最大，上半年收入為1.07億元，按年跌81.4%；最多客流的本地鐵路服務則有46.57億元收入，按年少31.1%。

金澤培表示，上半年乘客量按年跌38%，不過強調整體財政穩健。（港鐵提供）

此外，港鐵首5個月的專營交通工具市場整體佔有率亦下跌，由2019年的48.8%，下跌至44.6%。港鐵解釋，由於香港與內地的邊境口岸關閉，加上航空旅客減少，以致過境服務和機場快線的客量大跌。另外，過海交通工具的市場佔有率，由2019年的68.2%，按年下跌為65.1%。

未正面回應票價8折優惠會否延長

在政府補貼下，港鐵現時推出八折優惠。對於會否再推出票價優惠，金澤培表示，每年港鐵都會提供20多億元的優惠，今年更已提供逾30億元，包括凍結車費等，希望與市民共渡時艱，但強調需考慮港鐵的可持續經營，平衡公司及乘客需要，未正面回應是否再推優惠。

金澤培表示，沙中綫紅磡至金鐘段已完成86.9%，預計於2022年第一季通車，但承認該目標「充滿挑戰」；至於屯馬綫則料2021年第三季全線通車。他又指，已開始就東涌延線及屯門南延線展開設計，前者料2023年動工，2029年竣工；後者亦於2023年動工，料2030年竣工。

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