沙中線｜紅磡站連續牆滲海水　港鐵：不影響鋼筋拉力

沙中線紅磡站自2018年被揭多宗工程問題後，近日有指紅磡站擴建部分的南北走廊樓層連續牆牆身出現嚴重裂痕，並出現滲水情況。港鐵承認涉事連續牆牆身有滲水，化驗結果顯示是含有鹽分的水，疑是海水。不過相關滲水已迅速經站內的排水系統排走，並無積聚於路軌及軌旁設施。 港鐵續指，已安排承建商在滲水位置以灌漿方式進行修補，預計目前滲水位置的修補工作將於未來2至3個月完成，且強調實施止滲措施後，有關滲水不會影響鋼筋在抗鏽及拉力等方面的預定功能。

沙中線紅磡站工程問題自2018年被揭發，近日有指該名南北走廊牆身出現滲水問題。（資料圖片）

港鐵：出現某程度滲水並不罕見

據了解，紅磡站擴建部分的南北走廊自6月中開始，連續牆牆身出現裂痕並有滲水情況。港鐵回覆承認，滲水情況主要在紅磡站擴建部分南北走廊層的連續牆牆身，但迅速經站內的排水系統排走，並無積聚於路軌及軌旁設施。

港鐵續指，在同類型地底結構工程中，出現某程度的滲水情況並不罕見，而連續牆的設計和建造已經考慮滲水因素。港鐵表示，已安排承建商在滲水位置以灌漿方式進行修補，預計目前滲水位置的修補工作將於未來2至3個月完成。

同時，工程人員亦有抽驗水本樣版；有關地底結構位處海邊，化驗結果確認水本樣版含有氯化納（鹽）。在實施止滲措施後，有關滲水不會影響鋼筋在抗鏽及拉力等方面的預定功能。

港鐵會持續監測有關情況，如再發現滲水，會及早進行止滲工作。