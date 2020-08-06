新冠肺炎｜張竹君憂變新加坡外勞宿舍大爆發　或擴大外傭測試

香港新冠肺炎疫情持續爆發，前後有兩名曾住宿舍的外傭確診，同住宿舍的密切接觸者和僱主都要檢疫。衞生防護中心傳染病處主任張竹君直言，憂慮本港會變新加坡外勞宿舍那樣大爆發，因為外傭宿舍環境較擠迫，同住員工共享屋內設施，容易令病毒傳播。 她說政府相關部門會考慮如何跟進，包括會否暫停新外傭來港、中介外傭宿舍做檢測等。

新冠肺炎｜增95宗個案 再添一印傭初步確診 僱主全家要檢疫隔離

▼確診印傭曾入住多間宿舍▼

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衞生防護中心昨日和今日公布，前後共兩名曾住宿舍的外傭確診。一名轉工印傭（#3664），在潛伏期內住過灣仔駱克道健樂護理中心，有28名外傭同住，調查後最終只有1名同住外傭已到僱主家，其他人仍在宿舍；亦入住北角的陽光女傭中心，當局正追查她住過的第三個地方。

另外，多一名印傭初步確診，曾在上環健安商業大廈與4至6名外傭同住，新僱主一家須檢疫，正追查有無與其他外傭來往。

▼新加坡外勞宿舍▼

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，鑑於接連有居於宿舍的外傭確診或初步確診，張指，考慮到新加坡外勞宿舍爆發疫情事件，憂慮本港會爆發相類似情況，因為一般這類外傭宿舍環境較擠迫，同住員工共享屋內設施，容易令病毒傳播。

至於會否安排中介外傭宿舍做檢測、暫停新外傭來港等，張指，要視乎政府外排，相關部門會考慮如何跟進。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼