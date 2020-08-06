新冠肺炎｜紅磡及土瓜灣街市第二日停業生意減半　街坊勤於防疫

近日紅磡街市及土瓜灣街市出現多宗確診個案，街市群組感染個案，紅磡及土瓜灣街市從日前（4日）起關閉兩日以進行環境檢測，本日（6日）為閉關第2日，街市依然關閉，紅磡街市及土瓜灣街市附近的檔販照常營業，但店主職員紛紛表示生意慘淡，生意將近少一半，附近街坊防疫意識也提高不少。

8月6日，由於紅磡街市及土瓜灣街市出現多宗確診個案，兩個街市停開。（鄭子峰攝）

街坊：或多或少有影響 會避免去魚檔

紅磡及土瓜灣街市暫時有17宗確診個案，其中6宗屬魚販，不少街坊對魚檔抱憂心，表示會盡量少接觸。土瓜灣街坊盧小姐認為街市關閉或多或少會對街坊造成影響，直言可能最近都不吃魚了，會先等疫情穩定，街坊陳小姐亦表示最近會盡量少購入魚類。土瓜灣街坊林先生則認為街市關閉對街坊影響不大，因為附近都有不少檔販，種類亦齊全，可以照常買餸。他形容「想食魚都會照買」，但表示街市重開後都不會太常去。

街市常客馬小姐表示街市關閉後受影響，因為平日買餸主要是去街市，認為始終是街市最齊全，因此假若街市重開，會照常光顧，不會因環境而擔心，她認為防疫最重要的歸究是個人衛生。

紅磡街坊李小姐形容紅磡街市「封得太遲」。她認為政府應該在紅磡街市第一宗確診時便當機立段關閉街市，自己在平日也會去街市買餸，表示曾光顧其中一間確診魚檔，會注意防疫，街市開放後會至少一星期後才再去買餸

紅磡街坊李小姐曾光顧涉事魚檔，形容政府「封得太遲」。（鄭子峰攝）

菜檔肉檔生意減半

店鋪位於土瓜灣街市正對面的鄧小姐表示，街市關閉後最近兩日人流明顯較少，生意少了一半。她指，相同份量豬肉平日同時期已賣得「七七八八」，但最近都剩低不少。菜檔何生先亦表示，最近兩天的生意將近少一半，但坦言安全衛生最重要，若之後有免費檢疫提供亦不介意進行測試。

有菜檔表示最近兩天的生意將近少一半。（鄭子峰攝）

街坊抗疫意識提高

在土瓜灣街市附近，有不少去買餸的街坊都戴上面罩及手套以減少接觸，普遍防疫意識強。在觀察其間，有長者在凍肉店用手挑選肉類，店員馬上喝止並要求須利用夾子挑選。土瓜灣街坊陳小姐表示，現在出入不同地方都會戴上手套，避免直接接觸。亦有街坊表示已戴上口罩超過半個月。

+ 8 + 7 + 6

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼