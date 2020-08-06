新冠肺炎｜政府擴大社區檢測　向黃大仙、觀塘等8.6萬名居民採樣

本港新冠肺炎疫持續，民政事務總署將夥拍慈善團體和社會服務機構，明日（7日）起擴大新冠肺炎社區檢測計劃的服務範圍，包括黃大仙區慈愛苑；觀塘區彩福邨、坪石邨、啟業邨；屯門區山景邨、蝴蝶邨；和油尖旺區創德樓、中原樓，共涵蓋46座樓宇，約8.6萬名居民。 民政總署指，會於明日於黃大仙派樣本瓶，並於本周六收集，將交由華昇診斷中心測試。而早前已完成的「慈雲山檢測計劃」，回超過2.9萬個樣本，約85%居民準時交回樣本瓶，至今共有14個個案確定為陽性。

民政總署將於8月7日向黃大仙居民派樣本瓶；圖為早前慈雲山派樽情況。（資料圖片/歐嘉樂攝）

民政總署發言人指出：「由於疫情嚴峻，民政總署將擴大檢測計劃範圍，為一些出現確診個案的私人住宅大廈及公共屋邨內的大廈居民進行檢測，冀助衞生防護中心早日找出隱性傳播鏈。署方將會與東華三院、仁愛堂和旺角街坊會陳慶社會服務中心攜手合作，由明日起陸續在該四區推行計劃。」

本周六收樣本 由華昇診斷中心測試

民政總署與東華三院人員明日會先到黃大仙區慈愛苑愛賢閣、愛寧閣、愛仁閣、愛慧閣和愛裕閣派發咽拭子採樣套裝和登記表格，並預計於一日後（8日）收回樣本進行測試。其後，民政總署將會分別與三間慈善團體或社會服務機構陸續在該四區派發檢測樣本瓶及登記表格予居民。慈善團體和社會服務機構在收回居民的登記表格和樣本瓶後，樣本瓶會交由檢測承辦商華昇診斷中心進行測試。

由於涵蓋的樓宇數目較多，計劃須有序地分階段進行，相關屋邨或大廈管理處會適時通知居民有關檢測計劃的時間表。計劃會優先為已有確診個案的樓宇的居民作檢測。至於邨內其他樓宇的居民，應等待自己居住的樓宇安排檢測時才領取檢測樣本瓶及登記表格。

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慈雲山派約3.4萬個樣本瓶 收回超過2.9萬個

民政總署與東華三院合作推出的「慈雲山檢測計劃」，已於本月4日完成派發檢測樣本瓶，並於5日完成收取樣本。計劃涵蓋慈雲山慈正邨、慈樂邨、慈民邨、慈康邨和牛池灣彩輝邨共22座樓宇，署方共派出約3.4萬個檢測樣本瓶，並收回超過2.9萬個樣本作檢測，約85%居民準時交回樣本瓶，參與檢測的住戶人數佔有關樓宇住戶總人數近八成。

檢測承辦商已對大部分收回的樣本完成檢測，並已把檢測結果呈陽性的樣本送往衞生署公共衞生檢測中心進行覆檢，至今共有14個個案獲確定為陽性。

民政總署表示，感謝樂善堂和東華三院的協助，為東九龍區有需要的長者送贈食物包。截至本月4日，民政總署已為超過1.8萬個獨居長者或雙老家庭提供食物包。