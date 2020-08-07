新冠肺炎｜政府改派咽拭子自行採樣　許樹昌：由醫護人員協助最好

新冠肺炎疫情持續爆發，民政總署昨（6日）宣布，將向慈雲山一帶居民派發咽拭子採樣套裝，以作病毒測試。政府抗疫督導委員會專家顧問、香港中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌今日（7日）於電台節目表示，無論使用鼻咽拭子，抑或咽喉拭子採樣，都會令接受檢測人士感到不舒適，認為最好有醫護人員協助，否則樣本質素或欠佳。 近日有外傭宿舍出現確診個案，許樹昌認為，外傭屬高危群組，宿舍較為擠迫，空氣不流通，而且需共用廁所，認為確有爆發風險，建議僱主聘用外傭時，可先安排檢測。 另外，現時疫情仍未見明顯回落，許樹昌指，現時仍有不少來歷不明的個案，呼籲私人公司應安排在家工作。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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許樹昌今早於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，不太了解內地外援所使用的檢測方法，未知是否改用咽拭子。他續指，無論使用鼻咽拭子，抑或咽喉拭子採樣，都會令接受檢測人士感到不舒適，最好有醫護人員協助，但由於過程間，檢測者或會打噴嚏，故醫護人員需配戴N95等全副裝備。

許樹昌表示，咽拭子猶如棉花棒般，市民並非不能自行採樣，例如於喉嚨吊鐘掃採，但由於會容易「作嘔」，始終由醫護協助較好，否則或影響樣本質素。他又指，長者較為熟悉習慣採取深喉唾液樣本，而且該方法若採樣得宜，檢測結果亦準確。不過他亦指，如之後使用混合檢驗，使用咽拭子樣本確會較穩定。