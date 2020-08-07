新冠肺炎｜政府向居民派咽拭子套裝自行採樣　專家：或影響準確度

肺炎疫情在港爆發6個多月，政府部門為市民檢測時，大多使用深喉唾液樣本，或由醫護人員採集鼻咽或咽喉樣本。不過，近日運輸署就要求的士司機和小巴司機自行採集咽喉拭子樣本，而民政總署今天（7日）起會擴大社區檢測，向居民派發咽拭子採樣套裝。 有專家指出，若市民自行採集樣本，或會因感到不適而未能採集到準確的樣本，影響成效，更屬浪費資源。亦有專家直指，世界各地少有人自行採樣，無法得知敏感度會受到多大影響，認為政府即使改推新的採樣方式，也應提供有關數據作解說，並應先推行先導計劃試行。

政府早前安排的士司機做病毒檢測，是由醫護人員為的士司機採集樣本。 （資料圖片／羅國輝攝）

中文大學醫學院微生物學系系主任陳基湘教授表示，採集鼻咽樣本時，需要把拭子棒從鼻孔伸入兩寸半至三寸深，很大機會令人感到不適，「其實係好深，可能未推到去鼻咽就已經唔舒服到停咗，驚大家拎咗鼻窿樣本，如果有鼻水都好啲，如果無效果就唔好。」他引述中大團隊一項最新研究指，深喉唾液樣本假陰性較高，或因留樣本的人無痰，吐出來的只是普通唾液，難以偵測到病毒，他認為若市民不能自行採集到鼻咽深處樣本，「就好似留口水樣本咁，係浪費資源。」

陳基湘指出，若市民自行採集樣本，或會因感到不適而未能採集到準確的樣本，影響成效，更屬浪費資源。 （資料圖片／盧翊銘攝）

醫生：世界各地大多由醫護採樣

而呼吸系統專科醫生梁子超則指，市民難以自行採集咽喉拭子，「因為睇唔到，根本唔知撩邊度，如果打嗝，可能就會拎唔到樣本。」他指出，世界各地大多由醫護為病人採集樣本，少有人自行採樣，無法得知測試的敏感度會受到多大影響，認為政府不應突然更改檢測方式。他補充，即使改推新的採樣方式，也應提供有關數據作解說，並應先推行先導計劃試行。

他認為無論是採集深喉唾液、鼻咽或咽喉樣本，都是早上收集較好，因可取到積聚的分泌物，「如果漱口後拎咽喉樣本，陽性比率無咁好，同深喉唾液一樣。」不過，自行採樣可以減少對醫護及其他病人的影響，他解釋，醫護為病人採樣有受到感染的風險，而倘醫護無更換保護衣就再為下一人採樣，易再把病毒傳給他人，造成交叉感染。

梁子超認為，世界各地少有人自行採樣，無法得知敏感度會受到多大影響，政府不應突然改變檢測方式。 （資料圖片／林若勤攝）

民政事務總署昨天宣布，會與東華三院、仁愛堂和旺角街坊會陳慶社會服務中心合作，在黃大仙區慈愛苑；觀塘區彩福邨、坪石邨、啟業邨、彩霞邨；屯門區山景邨、蝴蝶邨；和油尖旺區創德樓、中原樓，派發咽拭子採樣套裝和登記表格。慈善團體和社會服務機構在收回居民的登記表格和樣本瓶後，樣本瓶會交由檢測承辦商華昇診斷中心進行測試。

另外，運輸署在8月3日公布，將延長為的士及公共小巴司機提供病毒檢測服務，新一輪檢測服務將採用咽喉拭子自採樣本方法。



記者正向民政事務總署了解社區檢測計劃改為派發咽拭子採樣套裝的原因。