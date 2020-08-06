新冠肺炎｜中大研究揭深喉唾液假陰性率或達31%　遜於鼻咽拭子

新冠肺炎持續爆發，中大醫學院研究團隊一項最新研究發現，深喉唾液檢測結果假陰性比率可能高達31%。該研究比較了深喉唾液、痰液、鼻咽和咽喉拭子三種檢測方式，發現深喉唾液樣本的病毒濃度最低，在核酸測試中，其陽性比率亦是最低；相反痰液的病毒量和陽性比率是三種當中最高。 中大醫學院微生物學系系主任陳基湘教授表示，深喉唾液樣本的好處是市民可自行採集，減低醫護人員受感染的風險，然而其敏感度並非最高，利用這類樣本作測試時必須留意有可能出現假陰性結果，提醒市民即使結果是陰性，仍須繼續保持警惕，盡量減低傳播病毒的風險。

本港做大規模檢測時，大多使用深喉唾液樣本瓶收集樣本做檢測。 （資料圖片／梁鵬威攝）

中大醫學院檢驗了來自50名新冠肺炎患者的563個樣本，以評估深喉唾液測試的檢測效果，結果發現與「痰液」及「鼻咽和咽喉拭子」相比，「深喉唾液」樣本的病毒濃度最低，在偵測病毒基因的核酸測試（RT-PCR）中，其陽性比率亦是最低，痰液的比率是89.4%；鼻咽和咽喉拭子是80.9%；而深喉唾液則是68.7%。

該研究發現，在早期（1-5天）、中期（6-10天）和後期（11-15天）採集的樣本中，以及不同嚴重程度的患者中，深喉唾液樣本測試的表現都遜於其他檢測樣本測試。深喉唾液測試的假陰性率推算為約31%，對於沒有痰的患者，假陰性率更可能會高2至3倍。

早前的士司機接受政府對高風險人士篩查檢測的情況。 (資料圖片／羅國輝攝)

負責有關研究的中大醫學院微生物學系系主任陳基湘教授指出，深喉唾液樣本的好處是市民可自行採集，減低醫護人員受感染的風險，但其敏感度並非最高。

陳基湘：可行情況考慮其他檢測方法

他提醒，利用這類樣本作測試時必須留意有可能出現假陰性結果，即使結果是陰性，市民仍須繼續保持警惕，盡量減低傳播病毒的風險。他稱，在釐訂公共衞生策略時，也要考慮深喉唾液測試存在一定程度的假陰性，並在可行的情況下，考慮採用其他檢測效果更準確的測試。

有關研究已於國際期刊The Journal of Infectious Diseases發表。