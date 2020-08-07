新冠肺炎｜食環署：有個案與大埔墟街巿有關連 　提早關閉作清潔

第三波新冠肺炎疫情持續，食環署今日（7日）表示，因應有個案與大埔墟街巿有關連，為保障街市檔戶及市民的健康及安全，該街巿今日將提早1小時，於下午7時關閉，以作深層清潔消毒。

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食環署表示，會徹底清潔及消毒街市公用地方及設施，呼籲檔戶配合，清潔及消毒各自的攤檔範圍，以改善街市整體衞生。另外，食環署會在街巿外圍及附近街道作深層清潔，估計整體清潔消毒需約4小時。

食環署發言人表示，一向關注公眾街市衞生，除日間恆常清潔，街市管理服務承辦商於每日街市關閉後，均會徹底清潔各街巿。疫情期間，食環署表示已加強街市公用地方及設施的清潔及消毒，包括廁所、自動扶手梯、升降機、樓梯扶手等的清潔，每天定時使用稀釋家用漂白水消毒，亦已於街市範圍內放置消毒搓手液供市民使用。該署指，有需要時會深層清潔及消毒其他街巿，以保持環境衞生。

另外，食環署表示，由7月下旬開始，已分階段為全港公眾街市攤檔從業員及駐場人員，安排自願性質的病毒病檢測服務，相關人士毋須網上登記，食環署與檢測承辦商，會根據風險評估及人手資源，釐定派員到各街市的先後次序，承辦商已向大埔墟街市攤檔從業員及駐場人員派發樣本瓶。