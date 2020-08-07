新冠肺炎｜慈愛苑派咽拭子檢測　居民：似扣喉　或比深喉唾液容易

民政事務總署聯同慈善團體和社會服務機構，今日（7日）起擴大2019冠狀病毒病社區檢測計劃，陸續在黃大仙、觀塘、屯門和油尖旺四個地區推行，涉及八萬多居民。 民政總署與東華三院人員今天先到慈愛苑派發咽拭子採樣套裝，有居民認為咽拭子採樣比深喉唾液採樣容易，亦有居民表示對中資化驗商信心不大。

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民政總署與東華三院人員今天早上8時至晚上8時到慈愛苑五座大廈，包括愛賢閣、愛寧閣、愛仁閣、愛慧閣和愛勤閣派發咽拭子採樣套裝和登記表格，預計周六收回樣本測試。

愛賢閣和愛慧閣地下在早上8時前，有十多名居民排隊等候領取樣本套裝，是次派發的不是早前使用的深喉唾液採樣，而是咽拭子採樣套裝，有身穿保護衣的當局人員向居民解說如何採樣，居民歐先生形容步驟好似扣喉，在口腔採樣不太困難，他又認為計劃顯示政府關心屋苑居民。

民政總署與東華三院人員8月7日到慈愛苑派發咽拭子採樣套裝，大廈地下有影片說明採樣做法。（梁鵬威攝）

長期病患者黎女士數星期前在普通科診所做過深喉唾液檢測，她領取套裝後向當局人員了解咽拭子檢測做法的分別。她昨日收到通知今天可來取樽，提早五分鐘來排隊。

對於慈雲山有多宗確診個案，黎女士表示擔心，曾向屋苑查詢會否有檢測。她指，再檢測結果呈陰性會較放心。早前部分慈雲山公屋居民已完成檢測，被問到該屋苑現時獲安排會否太遲，她無奈說「無辦法咁多人」，又認為政府應推行全民檢測，「最好全港做」。

是次派發的不是早前使用的深喉唾液採樣，而是咽拭子採樣套裝，有身穿保護衣的當局人員向居民解說做法。（梁鵬威攝）

居民黃太引述當局人員解釋做法，用拭子棒在口腔周旋三至五次採樣，最好臨交樣本之前做，之後不會特別收到結果，「無消息就係好消息」。她認為咽拭子採樣只是數秒的簡單程序，深喉唾液採樣比較困難。

平時少出外的黃太稱不太擔心受感染，認為有檢測計劃好，因為慈雲山許多長者不戴口罩和吸煙，防疫意識差。被問到檢測後會否安心，她說現時檢測結果呈陰性不代表之後不會感染，但透過擴大檢測範圍找到隱性患者是一件好事，以免病毒再傳播。她又表示對中資化驗商信心不太大，但認為市民有責任檢測。

黎女士數星期前在普通科診所做過深喉唾液檢測，她領取套裝後向當局人員了解兩者分別。（陳家怡攝）

和90多歲岳父同住的何先生表示會幫他採樣，何先生不太擔心受感染，又說自己和岳父如無必要都不出街。對於採樣方法不同，他認為科技先進，咽拭子和深喉唾液檢測準確性差不多。沒有做過檢測的他表示平時有做好個人衛生，家居清潔亦比以前頻密，他說和沙士一樣，「唔好過分恐慌」。何先生指檢測計劃「有好過無」，是日派樽安排妥當，說「希望疫情快啲走」。

是次檢測計劃服務範圍包括黃大仙慈愛苑，觀塘彩福邨、坪石邨、啟業邨和彩霞邨，屯門山景邨和蝴蝶邨，以及油尖旺區創德樓和中原樓。

民政總署其後會分別與三間慈善團體或社會服務機構向四區居民派發檢測樣本瓶和登記表格，收回的樣本瓶交由華昇診斷中心進行測試。