新冠肺炎｜單日增89宗確診　染疫印傭曾住禮頓希雲大廈等4間宿舍

新冠肺炎疫情持續。衞生署今日（5日）公布本港至凌晨零時，單日新增89宗確診個案，其中有8宗為輸入個案。本地個案當中，49 宗與早前個案相關，約40宗與家庭、朋友聚會有關；有32宗源頭不明。另外約50宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君交代，編號#3664個案轉工印傭於7月25日至29日及8月1日至3日，曾到銅鑼灣禮頓道希雲大廈居住，但仍未找到業主、未開到門，正在調查中。

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#3664轉工印傭於8月1日起不適，潛伏期內曾轉換多個中介公司住宿，目前已知包括灣仔駱克道的健樂護理公司、銅鑼灣商業大廈的傭譽僱傭中心、北角安寧道陽光女傭中心，分別同住傭工有28人、4人及13人。

經調查後再發現，#3664於7月25日至29日及8月1日至3日，曾到銅鑼灣禮頓道希雲大廈居住，但仍未找到業主、未開到門，正在調查中。

而與#3664曾在健樂護理公司同住的28名外傭，其中1人到了僱主家，連同工作人員，已完成30個深喉唾液測試樣本，暫未見有陽性結果，其他接觸者正安排測試。

至於昨日確診的另一名印傭#3909，工作地點同事都須檢疫。

另外，旺角直銷公司Star Global群組增5宗確診，個案編號為#3857、#3895、#3919、#3920、#3923。

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