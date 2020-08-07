新冠肺炎｜Star Global直銷群組增5人確診　大埔墟街市魚販染疫

新冠肺炎疫情持續蔓延，截至今日（7日）凌晨，本港單日再新增89宗確診，當中5宗涉及Star Global直銷群組，當中有人曾在7月30日到訪尖沙咀新文華中心，該群組累計至少58人染疫。 此外，昨日（6日）公布確診第3835宗個案的55歲女子，是一名在大埔墟街市地下賣魚的兼職員工，她的家人在較早前確診。

Star Global直銷群組再多5人確診。（資料圖片 / 羅國輝攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，Star Global直銷群組新增5宗確診個案（第3857、3895、3919、3920及3923宗），部分人較早前發病，部分人則無病徵；又指當中有人在7月30日曾到訪尖沙咀新文華中心，令該群組至今累計58人染疫。

翻查資料，當局早前透露，Star Global在尖沙咀新文華中心二樓有開設培訓課程，之前已有至少兩名確診者（第3224及3490宗）報稱在7月30日曾到訪。當局又指，涉事公司工作性質較複雜，例如會舉辦講座、直銷活動，員工未必認識，另有由其他人帶去培訓中心參加課程的朋友，當局未能取得所有出席者名單，現時只可靠追問確診者，才知悉哪些人是密切接觸者。

張竹君表示，一名在大埔墟街市地下工作的兼職魚販早前確診。（黃舒慧攝）

大埔墟街市一名兼職魚販確診

此外，張竹君表示，昨日公布確診的第3835宗個案的55歲女子，是在大埔墟街市地下工作的兼職魚販，她的家人早前確診，該街市目前無其他新增確診個案。食環署表示，該街巿今日將提早一小時於下午七時關閉，以進行深層清潔消毒工作。

早前紅磡街市亦出現感染群組，累計13人染疫，當中至少5人是魚販（第3290、3464、3643、3668及3731宗），而土瓜灣街市早前亦有至少2名魚販確診（第2265及3669宗）。

大埔墟街市有魚販確診，今日將提早一小時於下午七時關閉，以進行深層清潔消毒工作。圖非涉事確診者。（資料圖片 / 曾梓洋攝）

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