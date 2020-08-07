新冠肺炎｜12外傭違限聚令各罰2千　羅致光：播外語錄音籲遵規定

本港新冠肺炎疫情未見緩和，本周二（4日）新增一宗印傭確診個案，患者離開舊僱主後超過兩周後發病。該確診印傭曾入住3間宿舍，最少曾與45人共住。 勞工及福利局局長羅致光今日（7日）於記者會表示，將聯同食環署及警方，於明日及後日到外傭聚集地，配備外傭當地語言的錄音加強宣傳；又指截至8月2日，警方已向12名外傭定額罰額2,000元。

羅致光表示，將聯同食環署及警方，於明日及後日到外傭聚集地，配備印尼語、菲律賓語、泰國語等錄音加強宣傳，呼籲外傭遵守限聚令及佩戴口罩的規定。他指，已從6月起透過領事館及僱主開展宣傳工作。

他續指，截至8月2日，警方已向12名違反公眾地方群組指令，並向屢勸不聽的外傭定額罰額2,000元，警方承諾將加強巡查外傭的聚集地點。

入境處承諾盡快處理外傭合約申請

至於外傭的宿舍方面，羅致光指首要任務為減低感染風險，並向外傭提供檢測、派發口罩，並提供裝備給職業介紹所轉發給外傭。

他又指，最近外傭延長合約和轉換僱主的數字有明顯升幅，入境處的工作因而增加。而入境處已承諾盡快處理外傭合約的申請，希望減少外傭留宿的時間，以及宿舍擠逼的情況。

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