全民檢測｜推孕婦檢測　名額5000個　周一起11地點派採樣拭子

民政事務總署今日（7日）公布，將夥拍仁濟醫院董事局於下周一（10日）推出「2019冠狀病毒病孕婦檢測計劃」（孕婦檢測計劃），為孕婦提供自願性質的一次免費病毒檢測服務。計劃會試行至8月15日，名額為5,000名，然後作出檢討。

政府與仁濟醫院推孕婦檢測計劃，試行至8月15日，名額為5,000名。（資料圖片）

民政總署表示，鑑於疫情嚴峻，較早前曾出現香港首宗分娩孕婦及嬰兒同時出現確診情況，理解孕婦難免會擔心個人及胎兒的健康狀況，故與仁濟醫院董事局攜手合作推出孕婦檢測計劃。

仁濟醫院董事局下周一至五在11個指定派發地點向孕婦（或由其家人代領）派發檢測登記表格和咽拭子採樣套裝，有關人士領取測試套裝時須出示參與檢測的孕婦的懷孕證明。參與檢測的孕婦須於翌日交回表格和樣本進行測試，並同時出示參與檢測的孕婦的懷孕證明作核對。

收回孕婦的登記表格和樣本瓶後，相關資料會交由檢測承辦商華昇診斷中心進行測試。測試完畢後，診斷中心會為每名孕婦發出檢測結果報告，方便一些孕婦作入院分娩的安排。仁濟醫院董事局會將有關報告郵寄予參與檢測的孕婦。

樣本瓶派發及收集地點。（民政總署提供）

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼