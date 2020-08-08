全民檢測｜袁國勇：政府6月中放寬防疫措施、市民鬆懈是很大錯誤

政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇在商台節目中批評，政府6月中放寬多項防疫措施是很大的錯誤。他解釋，本港第三波疫情有逾2,800人確診，主要屬本地個案，相信是由豁免檢測所致，而港府6月放寬防疫措施，市民鬆懈，街上人頭湧湧，約一成人沒有戴口罩，直言明顯是很大錯誤。他強調，首要是做好關口把關，即使會有漏網之魚，亦不應在社區傳開。

▼政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

+ 9 + 8 + 7

袁國勇在商台節目中表示，今波疫情在上月17日開始接近高峰，現在開始下降，證明收緊防疫措施開始見效，惟由於現時檢測數目仍然不足，預料確診個案會有一段時間維持在80多宗。

他強調，病毒傳染性非常高，除非有相當針對性的措施確保控制高危群組傳播，加上有足夠病毒檢測，否則防疫措施不可以隨便鬆懈。 他重申，食肆通風相當重要，法例只要求每小時有1至2次空氣改變，他認為應增至6至10次，配合強力抽氣扇，才可降低病毒傳播機會，同時應盡量減低每桌人數，否則「一放鬆一定再來」。

8月8日，袁國勇出席商台節目。（梁鵬威攝）

全民檢測是好政策

港府公布將展開全民自願免費檢測，估計兩星期後可推行。袁國勇指，本港每日仍有數十宗確診，但現時測試、追蹤至隔離時間太長，他形容全民自願檢測是好的政策，「市民想驗可以立即驗」，是本港過去5個月期望做，但做不到的事。他認為，若內地協助下每日可做50萬測試是足夠，但不確定多少人願意測試，故未知成效。

至於使用哪種方法檢測，他認為重點在於正確有效採樣。有意見認為容許內地人員到港協助檢測不合適，袁國勇認為，最重要是按法律辦事，維持原有檢測水平，必須在本港取得認證的實驗室做檢測，就毋須擔心。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇在商台節目中批評，政府6月中放寬多項防疫措施、市民鬆懈，是很大的錯誤。（資料圖片）

美國料本年底會推出新型肺炎疫苗，預計本港仍要多等9至12個月。袁國勇呼籲市民繼續努力做足防疫措施。對於有人擔心內地疫苗質素，袁國勇直言，毋須理會疫苗從哪裡來，最重要是有科學數據證明有效。

街市風險高 病毒在魚檔冷塊生存時間長

紅磡街市及土瓜灣街市爆發群組，但兩街市抽取的環境樣本，全部對新型冠狀病毒呈陰性。袁國勇以紅磡街市為例，指或因爆發後清潔得太好太快，未找到源頭。他強調，街市是普遍較熱，市民易除口罩，加上講價時會大聲說話，增加飛沫微粒傳播風險，高風險地方，當中魚檔多以冷塊保持魚類新鮮，「講價時，病毒跌在冷塊可生存很久」，他呼籲市民口罩要戴得正確，勤洗手，而街市亦應保持通風及為入內市民採熱，減低風險。

他又說，在紅磡街市視察時已見到老鼠，而愛在魚檔流連的貓隻亦可能受人類感染後傳播病毒。惟他強調，人類應尊重野生物動生命，貓狗是人類朋友，加上是人類將病毒傳給牠們，故即使動物生病亦應醫治牠，不應殺害或棄養。