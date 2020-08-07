新冠肺炎｜政府簡化入境人士檢疫文件資料　化驗所只需ISO認可

新冠肺炎疫情嚴峻，現時所有在14天內曾到孟加拉、印度、印尼、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、南非及美國的人士，在抵港前都要提交一系列文件，惟有在外國的香港人批評，有關要求太嚴苛。食物及衞生局今天（7日）宣布，簡化部分條件，例如由化驗所或醫療機構發出的中文或英文報告，當中只需載有相關到港人士姓名，不需再有身份證件編號。另外，回港人士提交的證明文件，只需顯示該化驗所或醫療機構屬ISO 15189認可，不一定要獲所在的地方的政府的有關主管當局承認或核准。

食衞局表示，政府決定維持上述九個國家為指名地區，並因應條例實施以來的實際情況，發出最新指明，簡化相關條件，詳情如下：

相關到港人士必須提供以下文件：

（一）一份由化驗所或醫療機構發出的中文或英文報告，當中載有相關到港人士姓名（所載有的姓名須與相關到港人士的有效旅遊證件所示姓名相同），並顯示以下資料：

（a）相關到港人士已接受一項2019冠狀病毒病核酸檢測，而檢測樣本是在飛機的預定起飛時間前72小時內，取自相關到港人士的；

（b）對該樣本進行檢測的是2019冠狀病毒病核酸測試；及

（c）相關到港人士的2019冠狀病毒病的檢測結果呈陰性；及

（二）如相關報告並非採用中文或英文或並無載有上述所有資料，需額外提交一份由該化驗所或醫療機構發出的中文或英文確認書，載有相關到港人士姓名（所載有的姓名須與相關到港人士的有效旅遊證件所示姓名相同）的及全部上述資料，與報告一併呈交；及

（三）一份中文或英文的證明文件，以顯示該化驗所或醫療機構屬ISO 15189認可，或獲所在的地方的政府的有關主管當局承認或核准；及

（四）相關到港人士在香港酒店預訂房間的中文或英文確認書，其租住期間為自相關到港人士抵達香港當日起計的不少於14日。

指明飛機的營運人在指明飛機抵達香港之前，向衞生署提交符合由衞生署指明格式的文件，以確認每名相關到港人士在辦理乘坐該飛機赴香港的登機手續之前，為登機而出示顯示上述證明文件。