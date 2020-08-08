新冠肺炎｜確診者住所全覽　銀湖天峰上榜　染疫印傭住將軍澳中心

本港新冠肺炎確診個案再新增89宗，即將衝破4,000大關。衛生防護中心周五（7日）晚上更新確診者住所，Star Global直銷群組新增的5宗確診個案中，當中有人居於馬鞍山的銀湖．天峰3座。此外，新確診的一名印傭，月初已到新僱主住所工作，她報稱住址為將軍澳中心12座。 此外，多個屋苑及樓宇續爆疫，例如黃大仙慈樂邨，新增3宗確診個案，過去14日該屋苑累計有25宗確診；而大埔麗和閣單日亦新增5宗確診個案，當中涉及兩名8個月大的女嬰。

Star Global直銷群組再新增5宗確診個案，當中有人居於銀湖．天峰。（資料圖片）

Star Global群組增至58人染疫

Star Global直銷群組再新增5宗確診個案，令該群組增至58人染疫。根據當局公布的疫廈名單，當中第3920宗個案的21歲男子，無出現病徵，報稱居於馬鞍山銀湖．天峰3座，而另外4人分別居於佐敦文輝樓、觀塘秀茂坪邨秀富樓、元朗紅棗田村及黃大仙東匯邨匯仁樓，年齡介乎22至50歲。

39歲印傭報稱居於將軍澳中心12座。（資料圖片）

確診印傭居於將軍澳中心

新確診的39歲印傭（第3909宗）8月1日到新僱主住所工作，4日開始發燒，求醫後到將軍澳九龍東智選假日酒店等候結果。她報稱居於將軍澳中心12座。

在大埔墟街市地下工作的55歲兼職女魚販（第3835宗），報稱居於大埔太和邨亨和樓；而在薄扶林檢疫營的22歲女工作人員亦確診（第3860宗），報稱居於西營盤高樂花園3座。

至於調景嶺維景灣畔，再有確診個案。新增一宗為第3922宗個案的58歲男子，居於9座，早前另有一宗確診個案（第3424宗）居於3座。

黃大仙慈樂邨續爆疫

此外，部分屋苑及大廈續爆疫。當中黃大仙慈樂邨，樂祥樓新增2宗確診（第3915及3925宗）及樂合樓新增1宗（第3916宗），在過去14日累計確診個案達25宗，涉及11座樓宇，當中樂旺樓已有11宗，樂祥樓亦有5宗。

至於長康邨康泰樓，新增3宗確診個案，包括第3865的43歲男子、第3871的49歲女子及第3892宗的30歲女子，該大廈在過去14日已有11宗確診個案。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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大埔麗和閣有兩名8個月大女嬰確診

大埔麗和閣單日亦新增5宗確診個案，個案編號為3882至3885及3900，當中兩人是8個月大的女嬰，一人是5歲女童，該大廈過去14日累計有6宗確診個案。

將軍澳富寧花園6座新增1宗確診個案，是第3875個案的63歲女子，被列作與本地個案有流行病學關連。該大廈在過去14日共有7宗確診個案。

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