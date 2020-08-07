新冠肺炎｜跑馬地馬場Hong Kong Kitchen員工確診　8月3日曾上班

新冠肺炎疫情持續，賽馬會公布，一名在競駿會工作的餐飲部員工確診，她在跑馬地馬場的Hong Kong Kitchen工作，曾於8月1日及3日上班，馬會已安排員工做檢測，亦已聯絡曾光顧的客人，將會為顧客支付檢測費用。另外，馬會即時關閉Hong Kong Kitchen，在8月23日前不會重開。

馬場餐廳一名員工確診。 (資料圖片)

支付曾光顧顧客自行檢測費用

馬會表示，一名在競駿會工作的餐飲部員工今早確診，她在跑馬地馬場的Hong Kong Kitchen工作，曾於8月1日及3日上班，而在此之前已有一段時間沒有當值。

馬會指，已聯絡曾與該名員工有接觸的員工，安排他們於今天接受病毒測試，除一人尚待結果外，其餘員工的測試結果均為陰性。同時，馬會已聯絡曾於8月1日及3日光顧Hong Kong Kitchen的顧客，馬會稱雖然該名員工於兩天值班時並無接觸任何顧客，但若有關顧客為審慎起見希望自行進行檢測，馬會將支付相關測試費用。

馬會即時關閉Hong Kong Kitchen，以連同其他公共地方進行徹底清潔和消毒，Hong Kong Kitchen不會於8月23日前重開。