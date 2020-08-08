新冠肺炎｜袁國勇：下屬離職有更好發展是榮譽　眾叛親離說法奇怪

新冠肺炎疫情持續多月，政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇一直感言，早前他有三名下屬離職，更有親建制派人士質疑他眾叛親離，他回應指門生眾多，有更好發展感到是榮譽，對質疑感到奇怪，又指文革式謾罵對社會無好處。 但袁國勇坦言港大微生物系人手嚴重不足，即使他已64歲，仍不時負責前線工作，笑言是感覺年輕了，又指「始終香港出生，個心始終在香港，能為香港做到，在退休前做的，我都希望可做下去。」

8月8日，袁國勇出席商台節目。（梁鵬威攝）

香港大學微生物學系講座教授袁國勇早前接受英國廣播公司（BBC）訪問時，提及相信湖北武漢市官員曾掩飾疫情，未有即時對外公布信息，而抵達武漢時只見「犯罪現場」已被打亂破壞。

袁國勇被問到有關訪問時重申，訪問內容無新意，內地專家亦有提及類似內容，他直言無法控制傳媒如何抽取及剪輯；至於文革式謾罵或批鬥，他直言「無辦法」，形容對社會毫無好處。

至於港大微生物學系出現離職潮一事，袁國勇指，自己在學系任職了接近35年，曾受學系接受訓練的醫生多到數不盡，不少人獲海外著名大學或醫管局聘用，是榮譽及值得開心，至於有意選擇移民海外者，亦會歡送他們，直言對眾叛親離說法感到奇怪。

但袁國勇承認，港大微生物系人手嚴重不足，故年屆64歲的他仍不時負責前線工作。他笑言走在前線令他感覺年輕，期望繼續服務香港：「始終香港出生，個心始終在香港，能為香港做到，在退休前做的，我都希望可做下去。」