全民檢測｜許樹昌：本港難推居家令　再籲在家工作減人流斷傳播鏈

政府公布將展開全民自願免費檢測，估計兩星期後可推行。政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，內地北京、武漢及湖北等地以全民檢測成功控制疫情，是因為配合居家令，隱形傳播者及病人不在社區穿梭，才可截斷傳播鏈。他直言本港難推居家令，但呼籲政府推行全民檢測時，私營機構僱主盡可能安排僱員在家工作，控制人流，找出隱形傳播者，截斷傳播鏈。

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許樹昌在港台節目《星期六問責》中解釋，全民自願檢測是後備方案，因內地全民檢測成功控制疫情，是因為強制執行且配合居家令，惟本港難以停頓社會一星期強制推行：「限制咁耐再加強，公眾未必接受到」。

他解釋，無病徵者亦可能帶病毒，相信全民檢測時有公司及內地協助，確診時間會較現時醫管局需兩至三天快更多。

政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌建議，本港推行全民檢測時，僱主盡可能安排僱員在家工作，控制人流，截斷傳播鏈並找出隱形傳播者。（資料圖片）

他直言，全民檢測投放資源多，只會進行一次；而特定、高危群組則可循環檢測。如安老院舍人員或會周期性接受檢測。

至於檢測方式，許樹昌相信需由負責公司決定，惟可以考慮分年齡或市民志願選擇不同方式。他舉例指，若長者因長期病患須服薄血藥，以鼻咽拭子測試（俗稱「撩鼻」）或會較易較流鼻血等不適現象，可採用深喉唾液；至於不懂吐痰的市民，宜使用鼻咽測試。

內地人員來港協助推行全民檢測引起爭議，但許樹昌認為，香港資源有限，若沒有內地協助，不可能提高如此多的檢測量，相關人員在內地有「救火經驗」，且只屬短暫合作，是可以接受。

有意見建議全民檢測陰性者可在指定時限內轄免社交限制，許樹昌直言建議不可行。他以早前確診跨境司機為例，指他入境內地時接受屬陰性，但回港後確診，故市民接受檢測時陰性，其後亦可受傳染確診，「不可能因為今日陰性，假設之後幾日都無事。」