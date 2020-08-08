新冠肺炎｜馬哥孛羅酒店Cucina員工工作時收初確診通知　停業消毒

新冠病毒肺炎疫情持續，港府早前委派承辦商為全港1.6萬間餐廳、合共約20萬食肆員工免費進行病毒檢測。位於尖沙咀海港城的馬哥孛羅酒店6樓Cucina餐廳，全體員工早前接受檢測後，有一名全職員工昨日（7日）上班期間突然接到政府通知屬「初步確診」。 酒店回覆《香港01》表示，該員工事先沒病徵，亦非住在「疫廈」，他在接到通知後已即時離開崗位，回家等待進一步消息；而餐廳已即時暫停營業，並在昨晚進行消毒。

馬哥孛羅酒店貼出告示，指有1名員工被列為初步確診，Cucina餐廳暫時關閉及消毒。（高仲明攝）

餐廳全員參加政府病毒檢測 染疫員工無病徵感愕然

馬哥孛羅酒店回覆《香港01》查詢時表示，早前Cucina餐廳全體員工一起接受了政府提供的病毒檢測，當中一名餐廳全職員工昨日在工作期間，接到衞生署通知，指他「初步確診」，故他已即時離開工作崗位。

酒店強調，所有員工每日上班前須量體溫及作健康申報，該員工並非住在「疫廈」，事先沒任何病徵，亦沒接觸過確診者的紀錄。酒店引述該名員工對有其確診感愕然，指該員工現時精神，正留家待政府進一步通知。

馬哥孛羅酒店貼出告示，指有1名員工被列為初步確診，Cucina餐廳暫時關閉及消毒。（高仲明攝）

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餐廳暫關閉 所有員工暫時留家

酒店指，暫時沒其他員工被驗到初步確診，由於所有員工除用膳外，必須戴口罩，酒店仍在調查初步確診者有否與其他同事用膳或密切接觸，在政府公布進一步消息前，餐廳會暫時關閉，所有員工亦會暫時留家。酒店昨日亦已外聘專業人員為餐廳及該員工到訪過的辦公室位置進行徹底消毒，至於酒店其他公眾地方，會繼續維持每小時清潔一次。

翻查資料，一名早前確診的45歲男電梯維修員（＃3623），報稱在潛伏期內曾到訪馬哥孛羅酒店。酒店表示，沒收到政府通知曾有確診者到訪，暫時難以核實消息。