新冠肺炎｜仁濟醫院病人二度檢測確診　屯門醫院女護士發燒呈陽性

新冠肺炎疫情持續。醫院病房亦有確診個案。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（8日）表示，仁濟醫院一名44歲病人，自8月6日有發燒及已肚瀉三天，一度入住內科病房後重返普通病房，由醫生巡房發現仍有病徵，隨即安排轉去負壓病房，經兩次檢測後，今日呈初步陽性結果，有11名病人及3名曾清理排泄物的病房助理，被列為密切接觸。 另外，屯門醫院急症室一名女護士，今日返工前發現自己有低燒，檢測結果是初步陽性。醫院正開會翻看紀錄，安排醫學接觸追蹤，稍後會再詳細交代。

仁濟醫院一名44歲病人經兩次檢測後，今日（8日）呈初步陽性結果。（資料圖片）

3位病房助理處理排洩物 亦密切接觸者須檢疫

仁濟醫院一名44歲病人，8月6日有發燒及已肚瀉三天，經急症室入住內科病房，首次檢測陰性後，於8月7日轉回普通病房，但醫生巡房發現仍有病徵，醫生決定先轉去負壓病房，再化驗後，今日呈初步陽性。

就該個案，醫院追蹤發現，有11名病人被列為密切接觸，其中7人仍留院，會安排隔離檢疫，其餘4人已出院須追蹤。另外有3位病房助理，因幫病人清理排泄物時無著合適個人保護衣， 亦列為密切接觸者須檢疫，有10名同事及1名病人須作醫學監測，有關病房已徹底消毒，人員均要接受檢測。

屯門醫院急症室一名女護士，今日（8日）返工前發現自己有低燒，檢測結果是初步陽性。（資料圖片／梁鵬威攝）

初步確診女護士返工前有低燒

屯門醫院急症室一名女護士，今日返工前發現自己有低燒，檢測結果是初步陽性，她今日是在觀察病房上班，有穿全套個人保護裝備，她用過地方包括茶水間已徹底清潔，由於今日下午才有檢測結果，醫院正開會翻看紀錄，安排醫學接觸追蹤，稍後會再詳細交代。

另外，伊利沙伯醫院人事部一名文職員工昨確診，最後上班日為7月31日，因其家人早前確診，被安排隔離檢疫，個案編號為#4007，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，相信與院內感染無關。

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