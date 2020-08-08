新冠肺炎｜單日增69確診　港鐵九龍灣車廠、葵涌貨櫃碼頭群組爆發

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情持續。衞生署今日（8日）公布本港至昨日（7日）新增69宗確診個案，是自7月21日後，近18日單日新低；其中有2宗為輸入個案，累計增至4,008宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，數字雖有回落，但仍然屬偏高，警告「鬆懈既話可能爆到成千都唔出奇」，呼籲市民及外傭要保持社交距離。 本地個案當中，37宗與早前個案相關，約29宗與家庭、朋友聚會有關；有30宗源頭不明；另約有40至50宗初步確診個案。港鐵九龍灣車廠及葵涌貨櫃碼頭亦分別出現多宗個案，疑出現小型爆發。當中九龍灣車廠最新一宗個案為外判司機，之前亦有個案是維修人員及判工。

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港鐵車廠 涉外判司機、維修及文職人員

張竹君今日於疫情記者會中指，港鐵九龍灣車廠有小型爆發，出現有四、五位個案，最近一宗個案為#3966，是一位外判司機，之前亦有個案是維修人員及判工。當局亦與車廠負責人聯絡中，或安排大清洗及化驗。

被問到車廠中的確診人工作性質、對港鐵車卡會否有影響等問題時，張竹君指詳細情形要再了解。而其他個案確診時間較早，如#1954是很早期發病；#3111及#3317都是負責維修；#3677為文職人員，「可能未必有關係，可能唔係車廠（感染）都未定，詳細情況要再問清楚先知」。

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貨櫃碼頭司機、搬運工確診 或公用設施

另外，今日新增的#3977於葵涌貨櫃碼頭工作，由於該處亦出現一些確診個案，疑亦有群組感染。當局會再進行調查，因該處有不同號碼的碼頭，而確診個案都是貨櫃車司機，「可能大家換衫、休息嘅地方有機會傳染」。

張又指，貨櫃碼頭有關的個案約有四至五宗，當中#2189、#3764，以及今日新增的#3977同是貨櫃車司機，她強調確診者並非跨境司機；而#3313為搬運散工，不是司機。

張續稱，有確診者報稱在9號碼頭工作；亦有確診者報稱在2號碼頭。她指部份確診者用同一個休息室更換衣服，可能在這些休息設施中出現傳播。

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