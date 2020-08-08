新冠肺炎｜沙田街市初確診者與水產檔無關　提早7時關閉清洗

新冠肺炎爆發第三波疫情，近日有多宗確診個案與街市有關。食物環境衞生署今日（8日）指，有初步確診個案與沙田街市有關連，為保障街市檔戶及市民的安全，沙田街市今日提早一小時於下午7時關閉，以進行深層清潔消毒工作。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在疫情記者會上指，初步確診個案與沙田街市一個名為「Toko Sukojadi 」的檔戶有關，指相信為小食店等，非售賣水產檔口。

近日有確診個案與沙田街巿有關連，該街巿今日提早1小時於下午7時關閉清洗。（資料圖片／胡家欣攝）

​食物環境衞生署指，近日有初步確診個案與沙田街巿有關連，為保障街市檔戶及市民的健康及安全，該街巿今日提早1小時於下午7時關閉，以進行深層清潔消毒工作。期間，食環署人員會為街市公用地方及設施進行徹底清潔及消毒，呼籲街巿的檔戶配合，在各自攤檔範圍進行清潔及消毒，以改善街市整體的衞生情況。此外，食環署亦會在街巿外圍及附近街道進行深層清潔。清潔消毒工作預計需時約4小時。

初步確診個案不涉及濕街市

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在疫情記者會上指，沙田街市的初步確診個案由食環署篩查檢測時發現，確診患者來自街市的一個名為「Toko Sukojadi」的 店舖，張指相信為小食店或雜貨店，估計不涉及濕街市或售賣水產的檔口。

被問及店舖可能涉及售賣印尼貨品，會否循外傭方向調查，張竹君指需要再作調查，因現時好多個案涉及不同行業人士，不一定與某一群體有關。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

+ 9 + 8 + 7

明起陸續清洗12個街市

此外，食環署將於明日起陸續清洗12個公眾街市，涉及的街市亦會提早1小時在下午7時關閉。明日將在上環街市

、駱克道街市、渣華道街市及榮芳街街市清潔；下周一(10日）將於銅鑼灣街市、漁光道街市、電氣道街市及仁愛街市清潔；下周二（11日）則於田灣街市、長洲街巿、官涌街市、深井臨時街市清潔。

食環署亦指，已在八個人流較多的街市，包括牛池灣街市、牛頭角街市、紅磡街市、北河街街市、大成街街市、大角咀街市、灣仔街市及大埔墟街市，安裝體溫探測系統。