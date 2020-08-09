專訪｜第三波暴升2700確診　袁國勇促落實三策略防冬季爆疫

本港第三波新冠肺炎疫情持續一個多月，近6天才有回落跡象。這效果得來不易，包括食肆禁止晚市堂食、限聚令收緊至2人、強制戴口罩，以至加大檢測量至近萬個樣本等。這些措施背後，源於眾多本地個案來自食肆、院舍及街市等。 香港大學微生物學系講座教授袁國勇，接受《香港01》專訪指出，大家如抱着疫症過後就鬆懈的思維，便需多花幾十億元，又要做全民檢測，反問是否要付出此代價。他呼籲社會要警惕，冬天疫情可能更嚴峻，必須做好三大防備，包括邊境控制、高危點防控、足夠檢測數量，「一定要落實，唔係把口講咗就算。」

原本唔使搞到咁，花了數十億元，無無謂謂，是不需要的。 袁國勇

每次落實不成，均要花數十億元，是否要如此浪費香港的儲備呢 ？ 袁國勇

袁國勇說，雖然本港出現社區爆發，但按每百萬人的感染人數，對比巴西、美國、英國，香港的數字仍然很低。（梁鵬威攝）

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延伸閱讀：專訪｜袁國勇稱全民檢測屬好事：一早日驗7500人就唔會今日局面

本港疫情控制成績於7月前受到外界肯定，在世界各國爆發嚴重之時，本港患者的傳染途徑大致追蹤到，截至7月4日累積個案是1,259宗，死亡人數為7人。然而第三波疫情，短短一個月暴增2,700多宗個案，40人離世，數字遠超之前半年的總和，且約四成個案源頭不明。

「原本唔使搞到咁」

袁國勇接受專訪說，雖然本港出現社區爆發，但按每百萬人的感染人數，對比巴西、美國、英國，香港的確診宗數仍然很低，「香港今日尚算成功，因為從未試過lockdown（封城），從未試過完全停頓，不似紐約、倫敦，所以仍對香港模式有信心。」他指今趟爆發亦有正反角度，好處是學會防範下一次爆發，壞處是「原本唔使搞到咁，花了數十億元，無無謂謂，是不需要的。」

他分析指，在第三波的患者當中，三分之二是與食肆有關，也有街市檔販、直銷公司Star Global群組等，這些場所都會出現不戴口罩情況。他打趣說，「如果世上每一個人都戴口罩，14日後疫症應會消失」，惟現實不可能發生。

袁國勇強調，之前有三件事做得不好，第一是太多豁免檢疫人士、二是放寬防疫措施時，有很多高危環境無落實防控、三是每日檢測7500樣本沒有做到。（梁鵬威攝）

轟街市無做防疫三件事

袁國勇強調，之前有三件事做得不好，第一是太多豁免檢疫人士；二是放寬防疫措施時，有很多高危環境無落實防控；三是每日檢測7,500樣本沒有做到。他舉例說，很多專家都建議規定市民進入街市前要探熱、戴好口罩，用酒精搓手液，「選購貨品時會將病毒傳開，睇有無發燒、戴好口罩、搓手，我去睇好多超市根本無做。」

父親節食肆解禁 口沬橫飛

另一例子是他多番強調，在6月父親節時，政府決定讓食肆人數解禁、限聚令放寬至50人，他看到很多食肆人山人海，市民沒有戴口罩。枱與枱之間沒有按法例規定有1.5米距離。「喺食肆，人會除口罩，呼吸呼出微粒，大聲說話噴出的微粒更多，唱歌又好犀利。咳一下的微粒是數以百萬計，講緊4、500萬粒。」

他強調，政府放寬社交距離措施，其他控制高危點的措施必須落實，如改善院舍食肆通風、保持枱與枱之間距離，「要落實，唔係把口講咗就算，你講咗啲人會聽你講嗎？」他稱不論用罰則或巡查，亦要想辦法達到目標。

就何時可以放寬禁堂食，他說：「（不遵守措施）就唔好畀佢開，不應該再放寬，否則一定出事。因那是高危地方。」而學生何時回校園上課，他亦指要做足防疫，盡量壓縮上學時間，不要在學校吃午飯才是上策。

檢測須兩日內有結果 確診即送醫院

袁國勇預計冬天的疫情爆發，可能比夏天嚴重得多，政府需慎重放寬措施及加強檢測，「取樣本後即日或翌日出報告，即日安排患者在醫院隔離、密切接觸者需即時入住檢疫中心，才會做得好。」

外界擔心醫護人員人手不足，如何處理大量患者，袁國勇認為調配人手應問醫院管理局，「成日都話不夠，其實是調配問題。所有非緊急服務都停晒，婦產內外兒等專科，很多人的工作量減低，便可調配人手。」

他說仍要多捱9個月至一年，才等到有效疫苗。政府措施如落實不到，便要付出很大代價，「每次落實不成，均要花數十億元，是否要如此浪費香港的儲備呢 ？」

袁國勇預計冬天的疫情爆發，將比夏天嚴重得多，政府需慎重放寬措施及加強檢測。（梁鵬威攝）

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼